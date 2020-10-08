Олена Філонова: поставте блогерці гостре питання

Гостею програми "Гостре питання" на Obozrevatel TV у четвер, 8 жовтня, стане блогерка Олена Філонова

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі стають відомі особистості, лідери громадської думки й політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі Obozrevatel TV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Оленою Філоновою у четвер, 8 жовтня, о 17:30.