Олена Дегрик Шевцова виграла суд проти ІА "Главком"

Глава фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Олена Дегрик Шевцова виграла судовий процес про захист честі, гідності та ділової репутації у інформаційного агентства "Главком" (сайт glavcom.ua), видавцем якого є ТОВ "Українські медійні системи", а також блогера Олексія Голобуцького, який розмістив статтю на цьому сайті в минулому році.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд міста Києва 16 вересня 2020 року. Інтереси відповідачів (ТОВ "Українські медійні системи" і Олексія Голобуцького) в суді представляв сумнозвісний скандальний адвокат Масі-Мустафа Найєм, який програв практично всі справи в суді, в тому числі гучну справу свого рідного брата, на якого нібито напали кілька людей в 2018 році.

Суд визнав недостовірною інформацію, поширену ТОВ "Українські медійні системи" і блогером Голобуцьким Олексієм Петровичем 14 серпня 2019 року на сайті glavcom.ua під заголовком "Про цькування журналістів одним із керівніків Нацполіції Шевцовим и его дружиною Дегрик". В тому числі, суд визнав недостовірними твердження в зазначеній статті про нібито причетність Олени Дегрик Шевцової до роботи незаконних онлайн-казино і фінансуванні терористів на Донбасі, цькування журналістів, махінацій з реєстрами нерухомості, фігуруванні її компанії в кримінальних справах і іншу неправдиву інформацію.

Суд зобов'язав Олексія Голобуцького і ТОВ "Українські медійні системи" протягом одного місяця з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати розміщену в статті інформацію на сайті glavcom.ua і, зокрема, ті твердження в статті, що порочать честь і ділову репутацію Олени Дегрик Шевцової та її чоловіка Євгена Шевцова.

Крім того, суд зобов'язав відповідачів виплатити Шевцовій судовий збір.

glavnoe.ua

glavnoe.ua

glavnoe.ua

Інші судові справи щодо захисту ділової репутації, які виграла Олена Дегрик Шевцова:

• Липень 2020 року – Олена Дегрик Шевцова виграла судовий процес про захист честі, гідності та ділової репутації у інтернет-видання Mind.ua, видавцем якого є ТОВ "Ф'ючер Медіа".

• Липень 2020 року – представники ТОВ "Європейська медіа група" (інтернет-видання "Апостроф") не змогли оскаржити в Київському апеляційному суді рішення Шевченківського районного суду Києва про визнання недостовірною інформації, розміщеної в декількох статтях на сайті "Апострофа" (apostrophe.ua ), які стосувалися глави фінансової компанії "Леогеймінг Пий" Олени Дегрик Шевцової та членів її сім'ї. Неправдива інформація була видалена з сайту.

• Лютий 2020 року – перемога в судовому процесі про захист честі, гідності та ділової репутації у сайту blackmark.club. Відповідне рішення ухвалив Київський районний суд міста Одеси 10 лютого 2020 року.

• Січень 2020 року – Олена Дегрик Шевцова виграла суд у інтернет-видання "Апостроф" (apostrophe.ua), яке належить ТОВ "Європейська медіа група", який також розміщував неправдиву інформацію, що порочить ділову репутацію. Представники "Апострофа" подали апеляцію, однак в липні 2020 року програли і її: Київський апеляційний суд 7 липня 2020 року залишила в силі рішення Шевченківського районного суду Києва, відмовившись задовольнити скаргу ТОВ "Європейська медіа група".

• вересень 2019 року – Олена Дегрик Шевцова виграла суд у видання "Народна Правда", яке в підсумку видалило всі неправдиві матеріали.

• Березень 2019 року – перемога в суді у блогера Олексія Комахи. Таке рішення ухвалив Фастівський міський суд Київської області. Прецедентом для позову і розгляду став також пост в Facebook на сторінці Олексія Комахи, який паплюжив ім'я і ділову репутацію Олени Дегрик Шевцової.