Олександр Ярославський побував в підопічних харківських вузах

Вчора власник і президент групи DCH Олександр Ярославський побував у двох харківських вузах, які системно підтримує - в Харківському національному університеті (ХНУ) ім. В. Каразіна і в Національному університеті міського господарства (НУГХ) ім. А. Бекетова.

Як відомо, бізнесмен свого часу захистив дисертацію кандидата технічних наук за темою автоматизації виробничих процесів в харчовій промисловості. А цього літа вчена рада НУГХ присвоїла Ярославському, інвестиції якого в розвиток Харківщини перевищили $1 млрд (В т.ч. $ 300 млн в будівництво інфраструктури Євро-2012), звання почесного доктора, Doctor Honoris Causa.

В університеті міського господарства Олександр Ярославський оглянув створені завдяки його фінансовій підтримці пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову і Центр трансферу технологій "Мегаполіс". Бізнесмену презентували результати науково-дослідних розробок ІТ-кластеру вузу і інноваційні будівельні технології. У приміщенні центру він розповів студентам про перші кроки в бізнесі, про життєве кредо, про інвестиційні плани.

Ярославський згадав про плани розвитку Харківського тракторного заводу. І запросив студентів і вчених брати участь в реалізації планів по інноваційному освоєнні площ, що нині не задіяних у виробничому процесі. "Не потрібно нікуди їхати за кордон, ось в Харкові дуже цікавий проект. Роботи вистачить на десятиліття", - зазначив Ярославський. А потім ректор вузу Володимир Бабаєв вручив бізнесменові диплом почесного доктора університету.

В цей же день власник DCH провів зустріч зі студентами Харківського національного університету імені В. Каразіна. Олександр Ярославський приїхав в ХНУ разом з дочкою Катериною, щоб зустрітися зі студентами та відповісти на їхні запитання. Як розповідають "каразінці", бізнесмена тут чекали давно і щасливі можливості поспілкуватися. На зустрічі ХНУ Ярославський також запросив студентів та викладачів підключатися до проектів розвитку легендарного Харківського тракторного заводу. Тим більше, що між вузом і підприємством діє угода про стратегічне співробітництво. І наголосив на важливості освіти для майбутнього кожної людини: "Без освіти ти не станеш ніким. Я б сказав, що ключ до всього - в освіті. Ось я взяв з собою сьогодні в університет свою дочку, щоб вона подивилася на навчальний заклад з віковими традиціями, перейнялася його духом. Хочу, щоб діти отримали якісну освіту".

Бізнесмен закликав студентів займати творчу позицію і вірити в Україну. "Я інвестую в Україну, подивіться, всі мої проекти - в цій країні. І якщо б я починав зараз свій бізнес, то починав би його в Україні. Я ніколи не сумнівався в тому, що у України нормальне економічне майбутнє, - сказав Ярославський. - ми побудували одне, друге, третє, і я впевнений, що ми на правильному шляху. Ми все можемо, і не треба звертати увагу ні на які політичні негаразди".

В рамках стратегічного партнерства DCH і ХНУ Ярославський пообіцяв підтримати виробництво брендованої сувенірної продукції з "каразінською" символікою, а також розглянути можливість участі в проекті створення унірсітетской клініки.

Нагадаємо, 20 квітня при Харківському національному університеті міського господарства ім. Бекетова (ХНУГХ) відкрився "Центр трансферу технологій "Мегаполіс". Проект має на меті сприяння розвитку технологічних і соціальних інноваційних ідей, їх реалізації і впровадження в практику роботи підприємств. Крім того, DCH і Харківський тракторний завод (ХТЗ) підписали меморандум про стратегічне партнерство з Харківським національним університетом (ХНУ) ім. В. Н. Каразіна та Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут". На території ХНУ завдяки виділеному бізнесменом фінансуванню встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. А на території НУГХ - пам'ятник відомому архітектору Олексію Бекетову, ім'я якого носить вуз.