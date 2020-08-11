У 25 років він став сільським головою. У 36 – сам прийшов у військкомат і, пройшовши коротку підготовку на полігоні, вирушив у зону бойових дій. І не просто в зону, а в саме пекло. 24 дні Олександр Скиба керував обороною Донецького аеропорту. Його рота пройшла запеклі бої з мінімальною кількістю втрат. Когось війна ламає, а когось – робить тільки сильнішим. Олександр Скиба себе відносить до другої категорії, бо добре знає, за що воював. На Васильківщині його знають як захисника України і як фахівця з місцевого самоврядування. Сьогодні він повертається до улюбленої справи – балотується на пост голови Васильківської ОТГ, з якої починалась його кар’єра. Про виникнення ідеї створення партії місцевого самоврядування, співпрацю з іншими політичними силами та плани розвитку громади говоримо з Олександром Скибою.

Ви стали відомими на всю країну завдяки тому, що 24 дні тримали оборону Донецького аеропорту. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили на війну. Пам’ятаєте той день? Розкажіть про нього.

Це Ви дуже гучно сказали, що я тримав оборону Донецького аеропорту. Мій підрозділ був лише частиною сил, які стримували агресію ворога. І завдяки мужності та героїзму моїх побратимів я зараз з Вами спілкуюся. А про те, аби піти захищати українську землю, почав думати з перших днів окупації Кримського півострова. Просто не міг спокійно спостерігати за тим, як мою країну ганебно захвачує російський агресор. Для мене з перших днів це була російсько-українська війна, і жодних інших формулювань я не сприймав. А у військкомат пішов сам – дізнатися, чи планують вони мене викликати. За плечима мав військову кафедру. І того ж дня поїхав на Львівщину на полігон. Заскочив додому, зібрав речі, сказав своїм, що їду на збори як офіцер запасу, і вже ввечері відправився.

Що сказала ваша дружина, коли ви повідомили їй, що йдете на війну?

Олександр Скиба: зайва політизація місцевого самоврядування тільки шкодитиме роботі

Дружина провела мене до військкомату, біля автобуса попрощалися. Тоді я просто їхав на полігон і вона це спокійно сприйняла. Вона ще не уявляла, де саме я можу опинитись. Коли нас направили безпосередньо в зону бойових дій, то ні дружина, ні рідні про це не знали. Вони думали, що я продовжую залишатись на полігоні і тренувати солдатів. І вони б насправді і не знали, якби не побачили мене в сюжеті в ефірі одного з телеканалів напередодні Нового року.

А як Вам удавалось приховувати? Ви із сім’єю зв’язувались?

Перший місяць до заходу в аеропорт можливість для спілкування була нормальна. Про аеропорт вони дізналися зі ЗМІ, і для них це, звісно, стало шоком. Єдине прохання було до дружини – менше дивитись телевізор.

Я взагалі не хотів, щоб вони знали. Не треба було їм це знати. Я не хотів, щоб переживали, не спали ночами. Це ж не тільки я так робив – 90% хлопців, які були зі мною, не говорили рідні нічого. Близькі навіть не здогадувались, де вони.

Про вас бойові колеги кажуть, що ви талановито керували ротою і завдяки точності виконання бойових завдань у вас були мінімальні втрати. Як Вам це вдавалось?

Олександр Скиба: зайва політизація місцевого самоврядування тільки шкодитиме роботі

Мені, звісно, приємно чути такі відгуки. Проте я б не хотів перебільшувати свою значимість. У нашому батальйоні не було жодного кадрового офіцера. Були винятково мобілізовані. Я ж і сам не служив, тільки кафедра. Так кінцеве рішення ухвалював я, але ніколи не цурався вислухати думки і поради простого сержанта, обговорити з хлопцями всі проблемні питання, шляхи їх розв’язання. Чомусь я навчав хлопців, а чомусь — вони мене. Уже за час підготовки на полігоні ми стали єдиною командою, ледь не сім’єю, розуміли один одного не те що з півслова – з погляду. Тому вже під час виконання бойових завдань ми діяли злагоджено.

Олександр Скиба: зайва політизація місцевого самоврядування тільки шкодитиме роботі

Ми всі робили те, що мали: захищали свої сім’ї, свою Батьківщину. І я намагався зробити так, щоб уберегти кожне людське життя. Чудово усвідомлював, що кожного із цих хлопців дома чекають. А хлопці були від 20 до 60 років, за ними всіма стоять сім’ї, мами, дружини, діти. Мені досі тяжко, що не вдалося виконати своє гасло і зберегти життя хлопців на всі 100%, були і трагічні моменти. Дійсно, підрозділ вийшов із найменшими втратами навіть із Донецького аеропорту, і це заслуга кожного з нас.

До війни у Вас був досвід роботи у міській раді. Скажіть, що спонукало Вас піти на роботу в органи місцевого самоврядування?

Я став сільським головою в 25 років. Сам виріс у селі, бачив усі його проблеми, був молодий і енергійний та хотів там поліпшити життя. Гадаю, про той час краще можуть розказати мої односельці, але, на мою думку, цілі, які ставив, удалось досягти. На той час у селі не було доріг, освітлення, елементарно вивезення сміття. Це все вдалось налагодити. Для мене було головним створити комфортні умови для проживання моїх односельців. Зробивши це, далі на посаду сільського голови я уже не балотувався і пішов із командою в депутати міської ради.

Ми здобули перемогу на виборах, мене обрали першим заступником міського голови. І з 2006 по 2014 рік, поки не пішов на війну, працював в органах місцевої влади у Василькові. Був на різних посадах: заступника міського голови, секретаря міської ради. Мені цікава робота в місцевій владі.

Іще працюючи сільським головою, я зрозумів, що місцеве самоврядування – це фундамент, з якого повинна розбудовуватись наша країна. Успішність держави повинна розпочинатися знизу, а не зверху. Поки у нас не буде сильного місцевого самоврядування – не буде і міцної держави. А зараз, на жаль, виходить, що ми будуємо дах, забуваючи про стіни і фундамент. Я хочу це змінити, тому зараз знову йду в місцеве самоврядування.

У вас був конфлікт із міським головою Сергієм Сабовим. Розкажіть, через що він виник?

У мене особисто з ним конфлікту не було, радше був конфлікт у нього зі мною. Моя точка зору полягає в тому, що людина, яка наважилась обійняти найвищу посаду в органах місцевого самоврядування, повинна хоча б на мінімальному рівні орієнтуватися в законодавстві. Хоча б для початку прочитати Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Міський голова має працювати на консолідацію та об’єднання депутатів, які є в раді, а не вносити розбрат. Треба відкинути всі амбіції, щоб міська рада конструктивно працювала на розвиток міста. На жаль, у нього цього розуміння не було. Міський голова відчув себе великим політиком. Я намагався конструктивно йому доносити, в яких напрямах треба працювати, але він нічого не хотів слухати. Коли я пішов на фронт і Васильків на півтора року залишився один на один із Сабовим, місто просто було кинуте ним напризволяще. Усе пішло самопливом до наступних виборів.

Із якою програмою підете на вибори? Розкажіть про ключові позиції, що плануєте зробити.

Для початку хотів би пояснити, що і більшість політичних сил, які виставляють своїх кандидатів у Василькові, не розуміють, що вибори відбудуться вже не в місті Василькові, а у Васильківській ОТГ. Це дві різні структури. Зараз багато хто з тих, хто балотується, кричить, що нам насадили ці 12 сільських рад. І ось це зневажливе ставлення до жителів цих сіл, мабуть, стало для мене переломним у рішенні йти на вибори чи ні. Реформа ж децентралізації почалась іще 2014 року, і час на консультації з навколишніми населеними пунктами був. У мене запитання: чому ці активісти не ініціювали добровільного об’єднання громад раніше? Було зрозуміло, що процес укрупнення громад безповоротний.

Зараз уже махати кулаками пізно. Утворення Васильківської ОТГ у тих межах, які є – це вже просто факт. І треба вчитися жити спільно зі своїми сусідами.

Ми маємо усвідомити, що сильна громада – це і сильне місто. Треба не нехтувати тими сільськими радами, які увійшли в ОТГ, а об’єднати зусилля, використати їхній потенціал і спільно розвиватись.

Васильківська ОТГ має вдале географічне розташування і це дає можливість залучати інвестиції. Громада в самому центрі, самому серці України – як колись у нас жартома говорили, не Васильків біля Києва, а Київ біля Василькова. Наше географічне положення однозначно інвестиційно привабливе.

Перше, що має зробити голова – це запропонувати депутатам провести повну інвентаризацію та ревізію всіх ресурсів громади. Після цього залучити представників громади і фахівців, розробити й ухвалити перспективний план розвитку громади. Він має буде прозорим і публічним, доступним кожному жителю нашої громади. І повинен продемонструвати, які у нас є проблеми і які шляхи їх розв’язання. Він має стати основною для створення комфортних і безпечних умов проживання в громаді.

У Василькові давно проблеми з водопостачанням. Яке ваше бачення розв’язання цього питання?

Зараз багато закидають, що кожен мер, який іде на вибори у Василькові, обіцяє воду, але її так і немає. Пропрацювавши у Васильківській міськраді та знаючи проблему зсередини, скажу відверто: простого вирішення проблеми не існує. Так, ми, як і ті, хто були після нас, робили ремонти, реалізовували невеликі проекти. Але треба усвідомити, що зношену на 70% систему і побудований 60 років тому водогін, який із самого початку проектували неправильно, коштами міського бюджету моментально замінити не можна. Це буде нечесно, якщо я скажу, що прийду – і завтра буде вода. Таке може сказати тільки той, хто не володіє ситуацією.

На моє переконання, треба підійти до проблеми комплексно. Перше, що треба – це розробити проект реконструкції та оптимізації водопровідної мережі міста Василькова. Так, він коштуватиме чимало. Однак без нього ми не зрушимо з місця і далі обмежуватимемось косметичними ремонтами, які не розв’язують проблему. Але, коли у нас буде проект, ми зможемо піти шляхом Миколаєва, який залучив на модернізацію системи водопостачання грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Є й інші міжнародні організації, які кредитують такі проекти, Це чітка, кропітка, довготривала робота, але для мене це буде одним з основних напрямів роботи.

Ви будете балотуватись від нової політичної партії "Пропозиція"? Чому обрали саме її?

Тому, що це партія місцевого самоврядування. Створення саме такої політичної сили мене цікавило давно. Ще до війни, працюючи в органах місцевого самоврядування, ми з однодумцями обговорювали, що потрібна партія, яка захищатиме інтереси місцевих громад.

Зараз владу взяли в руки відверті профани, люди без досвіду. Якщо чесно, я таким людям не довірив би керування навіть власним автомобілем, уже не кажучи про країну. Саме тому партія професіоналів, фахівців із місцевого самоврядування, які знають проблеми громад, нині вкрай потрібна.

У "Пропозицію" увійшли міські голови, голови ОТГ, депутати місцевих рад, люди, які мають авторитет, яким довіряють саме через їхні справи, а не порожні слова. Ба більше, об’єднання в політсилі представників громад стане додатковим обміном досвідом, допомагатиме координувати, підтримувати та розв’язувати проблеми місцевих громад.

Із якими політичними силами в міській раді ви готові об’єднуватись, а з якими ніколи не підете на домовленості?

Чесно кажучи, я ніколи не був прихильником партизації. Зайва політизація тільки шкодитиме роботі. Міському голові доведеться докласти максимум зусиль, щоб спрямувати роботу ради в конструктивне русло. Я готовий об’єднуватися з усіма проукраїнськими силами, які будуть працювати в інтересах громади. Але я ніколи не піду на домовленості з тими, хто ставитиме свої політично-партійні чи меркантильні інтереси вище за інтереси громади.