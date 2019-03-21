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Олександр Мотиль
Олександр Мотиль
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Не тільки Росія має заплатити Україні за вдіяні злочинства

4.8т

Як пропагандивно-моральний захід, вимагання репарацій за вдіяні Росією злочинства - непогана ідея, хоч консеквентність вимагала б від України одночасне вимагання репарацій від Німеччини (а може й Австрії). А це вже стає трохи небезпечною грою, яка може закінчитися некорисно для України (бо змобілізує німецьких та австрійських гіпернаціоналістів та соціалістів проти України). Звичайно, реальна можливість отримання таких репарацій від будь-кого дорівнює нулю.

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Росія опинилася на грані національної катастрофи

Чи вибачиться коли-небудь Росія перед Україною, то тут треба ще довго почекати. Бо в такому випадку Росія ще має позбутися Путіна, перейти на демократичний шлях, позбавитися своїх імперських ілюзій. А все це навряд чи скоро відбудеться.

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Автор
Олександр МотильОлександр Мотиль
Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїУкраїна
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Украинские ждуны рулят...
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Хилл Джон
Хилл Джон
Вот эта фраза " Чи вибачиться коли-небудь Росія перед Україною, то тут треба ще довго почекати " меня удивляет. Московиты разграбили восток, убили тысячи украинцев, потом извинились и мы друзья ? Мотыль, ты вообще, в своём уме ?
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2 из 3 ответов | показать все
Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
Марченко Юра, Гиркин какой украинец?
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Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
Хилл Джон, где хоть слово про дружбу?
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