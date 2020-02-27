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27 лютого • оновлено в 15:44
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Помер полковник Нацгвардії, який воював на Донбасі: оголошено жалобу

3.2т
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У середу, 26 лютого, в госпіталі Києва у результаті важкого захворювання помер полковник Національної Гвардії, колишній командир Криворізької бригади Олександр Голяков.

Про втрату повідомив у Facebook колишній перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Від важкої хвороби помер мій бойовий другполковник Національної гвардії України Олександр Голяков, який був доправлений гелікоптером у госпіталь зі сходу нашої країни. Разом із ним ми пройшли важкі роки війни. Саме він вчив мене військовій справі, бо мав досвід афганської війни і взагалі великий військовий досвід", – написав він.

Помер Олександр Голяков

Помер Олександр Голяков

krnews.ua

Співчуття висловили і на сторінці Центрального територіального управління Нацгвардії у Facebook. Як стало відомо, за кілька тижнів до трагедії, під час виконання службово-бойових завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, у важкому стані Олександра Леонідовича госпіталізували до Харкова, а звідти – в одну з медичних установ Києва. На жаль, врятувати життя офіцера не вдалося.

У Кривому Розі 28 лютого оголосили днем жалоби. Прощання з Почесним громадянином міста проведуть у Палаці культури "Мистецький" (колишній ім. Артема) з 11:00. Панахида відбудеться в Спасо-Преображенському кафедральному соборі (Соборна, 1), з 13.00.

Помер Олександр Голяков

Помер Олександр Голяков

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Помер Олександр Голяков

Помер Олександр Голяков

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Олександр Голяков: помер полковник Нацгвардії, який воював на Донбасі

Олександр Голяков: помер полковник Нацгвардії, який воював на Донбасі

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Олександр Леонідович Голяков народився 3 липня 1961 року в селищі Якшанга Костромської області. У 1978 році здобув повну середню освіту. У 1983 році закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище та отримав кваліфікацію офіцера з вищою військово-спеціальною освітою – інженер з експлуатації радіотехнічних засобів і до 1989 року проходив військову службу в Туркестанському військовому окрузі в артилерійських підрозділах.

Протягом трьох років, з 1989-го по 1992 рік, проходив службу як військового фахівець у Сирійській Арабській Республіці. Повернувшись додому, продовжив службу спочатку в Сухопутних військах, а потім – у лавах Національної гвардії України, пройшовши військовий шлях від заступника командира-начальника штабу зенітного дивізіону до командира Криворізької бригади, яку офіцер очолив у 2001 році.

У 2002 році полковник Олександр Голяков закінчив Національну академію оборони України і у 2012-му – Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" (бакалавр).

У вересні 2014 року офіцер підписав контракт із Національною гвардією України і перебував на службі до цього часу.

Помер Олександр Голяков

Помер Олександр Голяков

krnews.ua

Помер Олександр Голяков

Помер Олександр Голяков

krnews.ua

Нагороджений медаллю "За бойові заслуги" (1988 рік) і медаллю "За військову службу Україні" (2004 рік). У 2016-му році полковнику Голякову присвоєно звання Почесного громадянина міста Кривого Рогу.

Помер Олександр Голяков

Помер Олександр Голяков

krnews.ua

З першого кроку на військових території і до останнього дня поруч із офіцером завжди перебувала дружина, Людмила Володимирівна Голякова. Пара одружилася в 1984 році і має двох дітей, які також обрали військовий шлях – син і дочка служать у Національній гвардії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна сколихнула трагедія з полковником Євгеном Коростельовим – він помер після поранення на Донбасі в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону рано-вранці, 19 листопада.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Національна гвардія ООС
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Из тех русских, которые не только два два раза принимали присягу, но и еще убивали своих бывших однокурсников, одноклассников... Честно, не жаль. Предатель.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Земля стекловатой подонку-карателю. :-))))
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