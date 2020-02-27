У середу, 26 лютого, в госпіталі Києва у результаті важкого захворювання помер полковник Національної Гвардії, колишній командир Криворізької бригади Олександр Голяков.

Про втрату повідомив у Facebook колишній перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Від важкої хвороби помер мій бойовий друг – полковник Національної гвардії України Олександр Голяков, який був доправлений гелікоптером у госпіталь зі сходу нашої країни. Разом із ним ми пройшли важкі роки війни. Саме він вчив мене військовій справі, бо мав досвід афганської війни і взагалі великий військовий досвід", – написав він.

Помер Олександр Голяков krnews.ua

Співчуття висловили і на сторінці Центрального територіального управління Нацгвардії у Facebook. Як стало відомо, за кілька тижнів до трагедії, під час виконання службово-бойових завдань у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, у важкому стані Олександра Леонідовича госпіталізували до Харкова, а звідти – в одну з медичних установ Києва. На жаль, врятувати життя офіцера не вдалося.

У Кривому Розі 28 лютого оголосили днем жалоби. Прощання з Почесним громадянином міста проведуть у Палаці культури "Мистецький" (колишній ім. Артема) з 11:00. Панахида відбудеться в Спасо-Преображенському кафедральному соборі (Соборна, 1), з 13.00.

Помер Олександр Голяков Facebook В'ячеслава Аброськіна

Помер Олександр Голяков Facebook В'ячеслава Аброськіна

Олександр Голяков: помер полковник Нацгвардії, який воював на Донбасі Facebook В'ячеслава Аброськіна

Олександр Леонідович Голяков народився 3 липня 1961 року в селищі Якшанга Костромської області. У 1978 році здобув повну середню освіту. У 1983 році закінчив Полтавське вище зенітне ракетне командне училище та отримав кваліфікацію офіцера з вищою військово-спеціальною освітою – інженер з експлуатації радіотехнічних засобів і до 1989 року проходив військову службу в Туркестанському військовому окрузі в артилерійських підрозділах.

Протягом трьох років, з 1989-го по 1992 рік, проходив службу як військового фахівець у Сирійській Арабській Республіці. Повернувшись додому, продовжив службу спочатку в Сухопутних військах, а потім – у лавах Національної гвардії України, пройшовши військовий шлях від заступника командира-начальника штабу зенітного дивізіону до командира Криворізької бригади, яку офіцер очолив у 2001 році.

У 2002 році полковник Олександр Голяков закінчив Національну академію оборони України і у 2012-му – Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" (бакалавр).

У вересні 2014 року офіцер підписав контракт із Національною гвардією України і перебував на службі до цього часу.

Помер Олександр Голяков krnews.ua

Помер Олександр Голяков krnews.ua

Нагороджений медаллю "За бойові заслуги" (1988 рік) і медаллю "За військову службу Україні" (2004 рік). У 2016-му році полковнику Голякову присвоєно звання Почесного громадянина міста Кривого Рогу.

Помер Олександр Голяков krnews.ua

З першого кроку на військових території і до останнього дня поруч із офіцером завжди перебувала дружина, Людмила Володимирівна Голякова. Пара одружилася в 1984 році і має двох дітей, які також обрали військовий шлях – син і дочка служать у Національній гвардії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна сколихнула трагедія з полковником Євгеном Коростельовим – він помер після поранення на Донбасі в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону рано-вранці, 19 листопада.

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