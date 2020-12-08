Генсек ООН відреагував на смерть від COVID-19 українського військового в Конго

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Антоніу Гутерреш відреагував на смерть Олександра Бривка

Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив співчуття українському народу у зв'язку зі смертю від COVID-19 старшого лейтенанта Збройних сил Олександра Бривка в Демократичній Республіці Конго.

Відповідний лист генеральний секретар направив на ім'я голови України Володимира Зеленського. Про це на сторінці в Telegram 8 грудня повідомила пресслужба Офісу президента.

Відомо, що український воїн виконував завдання у складі Стабілізаційної місії ООН. Він помер 22 листопада.

Військовий захворів на коронавірус 7 листопада, сім днів по тому потрапив до лікарні в місті Гома з температурою. До цього він перебував в ізоляторі у військовій частині.

У госпіталі після двох днів лікування українця перевели у відділення реанімації в Найробі. Коронавірус у Бривка був підтверджений тестом.

Лист Антоніу Гутерреша

"Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, державі та народу України у зв'язку з цією страшною втратою, а також спасибі за внесок, який зробив ваш співвітчизник у нашу роботу заради миру в Демократичній Республіці Конго", – сказано в листі Гутерреша.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй запевнив, що ООН направить зусилля на пом'якшення впливу пандемії на миротворчі місії. Гутерреш пообіцяв вживати всіх заходів для безпеки миротворців.

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Олександр Бривко

Нагадаємо, 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ, де служив загиблий, виконує завдання у складі Місії ООН у Конго з 1 грудня 2012 року.

Повідомлення про смерть українця на сторінці 18-го окремого вертолітного загону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про ще одну смерть серед українських військових у Конго. 6 грудня там помер 39-річний старший солдат ЗСУ Сергій Савченко, родом з Ізюма Харківської області. У чоловіка сталася раптова зупинка серця.

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