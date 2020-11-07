На Луганщині загинув 20-річний десантник

Вранці суботи, 7 листопада, на Донбасі загинув боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Олег Свинарик.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. У повідомленні уточнюється, що трагедія сталася на світанку в Луганській області.

"Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишилися батьки і два брати", – написав Козицький.

Відомо, що Свинарик народився в селі Арламівська Воля Львівської області. У серпні минулого року він добровільно пішов на службу за контрактом.

Олег Свинарик Facebook / Максим Козицький

Волонтер-доброволець Володимир Правосудов (позивний "Штурм") написав у Facebook, що хлопець загинув у районі Половинкино.

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада збройні формування Росії на Донбасі двічі порушили домовленості, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.