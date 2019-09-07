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8 вересня • оновлено в 11:06
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Український кінорежисер Всі статті автора

До победы еще очень далеко. Враг силен

31т Читати матеріал російською

Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое.

Новини
"До победы еще далеко!" Сенцов сделал первое заявление после освобождения

Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Теми
Російсько-український конфлікт Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Місце
Україна
Теги
обмін Новини Росії
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Олег Сенцов украинский кинорежиссер, дальше можно не читать.
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Golan Sim
Golan Sim
Пэрэмоха!.. Боротьба продовжується.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Golan Sim, панада усе, панада усе, панада усе, панада усе -чи чи чи:))))))))))))
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Батонов Иван
Батонов Иван
А Надю Савченко кто нидь помнит? Так же и с Сенцовым поступите.
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