Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олег Сенцов
Олег Сенцов
Український кінорежисер Всі статті автора

Буду снимать кино и жить. В Крым вернусь только на танках

6.6т Читати матеріал російською

10 cентября политические узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко дали общую пресс-конференцию, где рассказали о сфабрикованном против них ФСБ деле, о 5-летнем заключении в российских тюрьмах, об обмене, возвращении в Украину.

OBOZREVATEL собрал самые интересные высказывания политического узника Кремля Олега Сенцова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца публикации).

О себе

Спасибо всем, и мы очень благодарны за то, что вы нас поддерживали и смогли нас спасти. Но там еще остались люди, наши пленные, пленные на Донбассе, которых, я надеюсь, мы вытащим и все мы будем для этого стараться. Кроме наших пленных в России есть и другие люди, есть россияне, которые борются за себя, за свою свободную Россию и нашу Украину. Последние аресты и эти быстрые суды – это тоже узники Кремля.

Олег Сенцов и Александр Кольченко

Олег Сенцов и Александр Кольченко

Приношу свои будущие извинения за отказы от участия в массовых мероприятий. Я не хочу выходить в тираж и быть свадебным генералом.

Не собираюсь ни от кого прятаться и закрываться. У меня есть официальная страница в Фейсбуке, через которую я готов транслировать свои какие-то мысли и действия.

Буду участвовать, конечно, в каких-то интервью и, может, даже передачах – но это будет решаться в индивидуальном порядке лично мною. Для меня это более приемлемый формат.

Так получилось, что я человек не публичный сам по себе, а более закрытый, но так получилось, что жизнь тебя так вывела, я чувствую определенную ответственность за это перед своим народом и своей страной, и поэтому буду делать все что в моих силах для своей страны.

Новини
До победы еще очень далеко. Враг силен

О Геннадии Афанасьевым

Коллекционирование обид – это увлечение слабых. Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий к Афанасьеву или даже к Чирнию. Каждый выбирает свою судьбу, Гена смог в конце концов в какой-то мере реабилитироваться. Я желаю им обоим: Чирнию – свободы, а Геннадию Афанасьеву – всего хорошего. И никаких претензий у меня нет, но это не означает, что я обязан с ним общаться.

О планах на будущее

Дальше я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами на этой земле – снимать кино и жить. В Крым вернусь только на танках, но пока мы не можем. У нас… Но не нужно воспринимать мои слова буквально.

О своем внешнем виде

Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней при любой возможности. В камера – не в камере, на прогулке. Не курю, не чифирю. Алкоголя там нет, наркотиков там нет. Я не принимал наркотики, с алкоголем у меня хорошие отношения, без каких-то безумств. Во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

24 канал

О политике

Политики со мной никакие не связывались на протяжении 5 лет, и я им очень за это благодарен. Политических моментов не обсуждали. Касаемо моей жизни, возможно, политической – для меня самого этот вопрос остаётся открытым. Я сам для себя не то чтобы не решил, но вопрос еще открыт".

Об Украине и Владимире Зеленском

Я не считаю, что принадлежу к лагерю Зеленского или к любому другому лагерю. Я сам по себе. Мене трудно что-нибудь комментировать, потому что я не люблю быстрые выводы, громкие слова, мне нужно вникнуть, посмотреть, что и как. Пока трудно понять, но я понимаю, даже исходя не из своих наблюдений, а из писем людей, которым я доверяю, что трудности есть, не все хорошо, многие вещи не сделаны или сделаны плохо, но в целом страна движется в правильном направлении.

О методах работы российских спецслужб

За две недели до президентских выборов в Украине в 2014 году мне предлагали скосить срок, если я дам разоблачительные показания на кого-то из Киева.

Приходит следователь и говорит мне: "На тебя есть свидетельства, ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свое участие - дать показания на кого-то в Киеве. Вот есть Кличко ... кого еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого ... хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого, любая фамилия нам подходит". Им был нужен скандал.

Следователь продолжил: "Если даешь показания - получишь 7 лет, если нет – пойдешь "паровозом" и получишь 20". Я сказал: "Нет!", сразу, не раздумывая, и никогда об этом не жалел. И когда получил 20 лет, я не удивился, потому что как они обещали, так они и сделали".

Новини
Сенцов был бы на свободе, если бы миллион украинцев защищало Крым

О жизни в заключении

Для любого заключенного: политический он не политический, украинец, казах, кто угодно. В тюрьме письма – это самое важное. Ты можешь не поесть день, ты можешь остаться без передачи, что-то могут с тобою делать, но письмо... Все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Просто это очень поддерживает.

Мне писало много людей, я старался всем отвечать. Не все письма до меня дошли и не все свои письма мне удалось отправить. Из тюрьмы привез 22 килограмма макулатуры. Это письма – я ни одно не выкинул, все привез. Еще книги и тетради. 15 штук, все исписаны.

О Дмитрии Киселеве

Смотрел Киселева не пропуская. Развлечения в тюрьме мало. Цирка нет, театра нет. Тут все показывают. Это очень весело. Понятно, что верить ему, хоть одному слову, невозможно. Кем быть, чтоб этому верить. Что в голове должно быть. А так смотреть, конечно, весело. Это просто удовольствие. Извращенное удовольствие. Но развлечений в тюрьме мало, поймите. Кисель он, как бы, молодец в этом плане.

Новини
Сенцов отказался бы от обмена на террориста Цемаха

О России

Что касается того, что Россия хочет мира - сколько бы волк не наряжался в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте в это, я не верю.

Наш конфликт с Россией – он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его там поддерживают. Эта империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью – это говорить правду.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Теми
Анексія Криму Справа Олега Сенцова Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Кольченко
Місце
Україна
Теги
Новини Росії обмін
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
38
47
Смішно
53
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Его кино - полное г*вно. :-) А танкист из него - как из г*вна пуля. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ukr Igore, кугут вонючий, независимо от того, кого "думка интересует", непреложен факт: Его кино - полное г*вно. :-) А танкист из него - как из г*вна пуля. :-))) Возражения есть? :-)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ukr Igore
Ukr Igore
Трубицын Александр, Смердючий кугут-кочєт.Твоя поганьська думка цікавить сруськіхсобак та сруськіх свиней.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Н Олег
Н Олег
толи взаправду дypak, толи применяется к интеллекту p@гулек ... а впрочем -- какая разница -- тупой враг неопасен...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Та їй (РФ) ніхто і не віре...патріоти - ненавидять, ватники - очікують
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel