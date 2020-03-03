Відомий скульптор зголосився змінити Бородянського і розповів про ганьбу Мінкульта

Відомий скульптор, заслужений художник України Олег Пінчук виступив за розділення Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту. Він зізнався, що готовий очолити Мінкульт.

"Не можна знищувати Міністерство культури, це велика помилка", – заявив Пінчук в ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV. Він вказав на проблеми відомства і порадив його чинному керівнику Володимиру Бородянському розпочати хоча би з ремонту туалетів.

"Я би в першу чергу порадив йому (Бородянському. – Ред.) знайти гроші на ремонт туалетів в Міністерстві культури. Тому що там просто жах. Таке враження, що це якийсь вокзал в районному центрі. Там такі турецькі піддони – і все", – обурився Пінчук.

"Приїхали до мене друзі, швейцарці, вони зайшли в туалет і були шоковані, – розповів скульптор. – У них звичайний туалет біля зупинки кращий, ніж у нас в Міністерстві культури. Про що ми можемо говорити? З цього потрібно починати. А не з пафосу і розділення".

За словами Пінчука, він не проти очолити Міністерство культури і навіть знає, як зробити його прибутковим.

"Мені здається, міністром культури має бути людина, яка може не тільки цитувати Шевченка, Франка чи Лесю Українку, а людина, яка надасть якісь економічні можливості для самої культури", – зазначив він.

А кандидатом на посаду міністра молоді і спорту Пінчук порадив розглянути колишнього гравця київського "Динамо" Олександра Шовковського (до речі, легендарного голкіпера вже намічали на цю посаду. – Ред.).

"Прекрасним міністром молоді та спорту був би Сашко Шовковський. На мою думку, це талановита людина, гарний організатор, патріот... Чому ні? Він може зробити більше, ніж інші", – пояснив художник.

Зараз Міністерство культури, молоді та спорту очолює Володимир Бородянський focus.ua

Як писав OBOZREVATEL, в серпні 2019 року з ініціативи президента Володимира Зеленського та його команди відбулося скорочення кількості міністерств в Україні. Серед інших Міністерство культури об'єднали з Міністерством у справах молоді і спорту.

Втім, чи виявився такий експеримент успішним – під великим питанням. У січні 2020 року Зеленський вже доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку розглянути питання розділення раніше об'єднаних міністерств.

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