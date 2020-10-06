На Донеччині від COVID-19 помер кардіолог, який заразився на операції

У Краматорську 5 жовтня від ускладнень коронавірусу помер лікар-кардіолог Олег Марченко.

Чоловікові було 58 років. Як повідомила у Facebook волонтерка Валентина Варава, медик заразився, коли оперував невідкладного пацієнта з обширним інфарктом.

"Пацієнт виявився хворим на "ковід". Заввідділенням кардіології теж важко хвора, зараз на ШВЛ", – написала Варава.

Вона додала, що в регіоні лікарі надають невідкладну допомогу пацієнтам без тестів на COVID-19, тому що результатів чекають по 2-3 тижні.

Олег Марченко помер від коронавірусу. kramatorskpost.com

Чиновник обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко підтвердив, що в Краматорську від коронавірусу помер лікар, але не назвав його імені, пише kramatorskpost.com.

На брифінгу в Донецькій ОДА чиновник сказав, що це третій медик на території Донеччини, який помер від COVID-19. Усього в регіоні зафіксовано 64 смерті від коронавірусу.

"Все, що потрібно було зробити, зробили, але, на жаль, хвороба взяла вгору", – сказав Педенко.

За його словами, з початку пандемії в області у понад 300 медиків виявили коронавірус, 196 із них уже одужали.

Олег Микитович Марченко працював лікарем-кардіологом палат інтенсивної терапії Міжрайонного кардіологічного відділення Краматорської міської лікарні №3.

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Повний пост Варави. Скриншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 4348 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 4520 осіб (+90 за добу), а 103 401 пацієнтів (+2149) повністю побороли хворобу.