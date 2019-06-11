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/Суспільство

"Окупувати південний схід України": більшість росіян підтримали агресію Путіна

14.3тЧитати матеріал російською

Більшість громадян Росії підтримують окупацію і сепаратизм в Україні, схвалюючи агресію президента Володимира Путіна.

Як стало відомо за підсумками соцопитування "Левада-Центру", 27% росіян хочуть, щоб "південний схід України став частиною Російської Федерації". Ще 29% бажають, щоб ці території стали "незалежною державою".

При цьому 17% росіян вибрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва". Тільки 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи". Решта 13% не змогли відповісти.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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ZHAYVORONOK ANATOLIY
ZHAYVORONOK ANATOLIY
Підери москаліські ви зрабіть в себе порядок! А Україну залишить в спокої.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну и шо? Ну провели опрос, а теперь забухайте, ватоправославные, на радостях. На ваше мнение все равно болт положили все.
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
ДА... Любят русские чужое хапать, а фашисты - мы, украинцы.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Крымский Анатолий, кугут вонючий, ВСЯ "внаукраина" составлена из захапанных чужих земель России, Польши, Венгрии и Румынии.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Крымский Анатолий, Нам чужого не надо. Мы своё забираем. Ида, вы-фашисты!
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