"Окупувати південний схід України": більшість росіян підтримали агресію Путіна

Більшість громадян Росії підтримують окупацію і сепаратизм в Україні, схвалюючи агресію президента Володимира Путіна.
Як стало відомо за підсумками соцопитування "Левада-Центру", 27% росіян хочуть, щоб "південний схід України став частиною Російської Федерації". Ще 29% бажають, щоб ці території стали "незалежною державою".
При цьому 17% росіян вибрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва". Тільки 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи". Решта 13% не змогли відповісти.
Українці і росіяни
Телеканал 24
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць ЗСУ підірвав мережу заявою про війну на Донбасі і гаслами про "братні народи" з росіянами.
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