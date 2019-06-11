"Окупувати південний схід України": більшість росіян підтримали агресію Путіна

Більшість громадян Росії підтримують окупацію і сепаратизм в Україні, схвалюючи агресію президента Володимира Путіна.

Як стало відомо за підсумками соцопитування "Левада-Центру", 27% росіян хочуть, щоб "південний схід України став частиною Російської Федерації". Ще 29% бажають, щоб ці території стали "незалежною державою".

При цьому 17% росіян вибрали відповідь: "Щоб південний схід України залишався частиною України, але отримав велику незалежність від Києва". Тільки 14% респондентів відповіли: "Щоб південний схід України залишався частиною України на тих же умовах, як це було до кризи". Решта 13% не змогли відповісти.

Українці і росіяни Телеканал 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боєць ЗСУ підірвав мережу заявою про війну на Донбасі і гаслами про "братні народи" з росіянами.

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