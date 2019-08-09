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"Окупація" Станиці Луганської: в "ЛНР" підняли паніку після їх викриття

1.7т Читати матеріал російською

Терористи "ЛНР" поспішили назвати секретний указ про приєднання Станиці Луганської і моста біля неї до "республіки", який "спалили" в Україні, фейком.

Так, "офіційний представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко в своєму Telegram-каналі запевнив, що документ підроблений.

"Мені на пошту прийшов липовий документ від нібито адміністрації Глави. Одразу відчувається незграбна робота українських пропагандистів", – висловився він, намагаючись замести сліди.

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У "ЛНР" підняли паніку через викриття "окупації" Станиці

У "ЛНР" підняли паніку через викриття "окупації" Станиці

Незабаром, коли указ уже поширили ЗМІ, Марочко вибухнув новою заявою.

"Ще в першій половині дня я спростував справжність документа, який почав масово поширюватися в мережі інтернет від імені адміністрації "Глави ЛНР". А вже о 17.00 українські ЗМІ, посилаючись на цей документ, публікують новини. Це вже навіть не жовта преса, це ганьба журналістики", – скипів Марочко.

"Окупація" Станиці Луганської: в "ЛНР" підняли паніку після їх викриття

Скріншот

"Окупація" Станиці Луганської: в "ЛНР" підняли паніку після їх викриття

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
батальйон "Донбас" Новини ЛНР
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