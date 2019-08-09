"Окупація" Станиці Луганської: в "ЛНР" підняли паніку після їх викриття

Терористи "ЛНР" поспішили назвати секретний указ про приєднання Станиці Луганської і моста біля неї до "республіки", який "спалили" в Україні, фейком.
Так, "офіційний представник народної міліції "ЛНР" Андрій Марочко в своєму Telegram-каналі запевнив, що документ підроблений.
"Мені на пошту прийшов липовий документ від нібито адміністрації Глави. Одразу відчувається незграбна робота українських пропагандистів", – висловився він, намагаючись замести сліди.
У "ЛНР" підняли паніку через викриття "окупації" Станиці
Незабаром, коли указ уже поширили ЗМІ, Марочко вибухнув новою заявою.
"Ще в першій половині дня я спростував справжність документа, який почав масово поширюватися в мережі інтернет від імені адміністрації "Глави ЛНР". А вже о 17.00 українські ЗМІ, посилаючись на цей документ, публікують новини. Це вже навіть не жовта преса, це ганьба журналістики", – скипів Марочко.
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.
Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт мосту можливий лише після того, як окупанти відведуть свої війська.
24 липня терористи "ЛНР" не допустили фахівців з української сторони для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганська.
Пізніше у зоні розведення сил біля КПВВ Станиця Луганська був помічений блокпост терористів "ЛНР", що суперечить Мінським угодам.
Вони використали ситуацію, щоб провести розвідку на підконтрольній Україні території.
Представники "ЛНР" Владислав Дейнего й Ольга Кобцева влаштували суперечку з українською стороною, заявляючи претензії на населені пункти Щастя та Станиця Луганська.
В СБУ появу переговорників від "ЛНР" на території Станично-Луганського району з претензіями щодо лінії розмежування назвали "свідомою провокацією" терористів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".