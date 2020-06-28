Окупанти зупинили пропуск людей на КПВВ "Новотроїцьке", – прикордонна служба

Окупанти зупинили роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на лінії розмежування на Донбасі.

У неділю, 28 червня, через нього з тимчасово-окупованій території не прибула жодна особа, що може говорити про блокування руху, повідомили на сайті Державної прикордонної служби України.

"КПВВ "Новотроїцьке" продовжує здійснювати пропускні операції громадян встановленим порядком щодня з 07:00 до 18:00. Втім, ніяких гарантій пропуску осіб та транспортних засобів з боку тимчасово окупованій території поки немає. Станом на ранок 28 червня жодна особа не прибула з боку ТОТУ", – йдеться в повідомленні.

Громадян, які прибувають в КПВВ з боку контрольованій території, українські прикордонники інформують про можливе блокування російсько-окупаційною владою руху на в'їзд і виїзд. Відзначається, що після цього люди відмовляються від подорожі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що "ДНР" заблокувала КПВВ "Мар'їнка", тому люди п'ять днів не можуть повернутися додому.