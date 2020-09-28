Окупанти змусять людей у Криму продати свердловини та колодязі

Глава окупаційної адміністрації анексованого РФ Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі, а в разі відмови власників – залучати прокуратуру.

Про це повідомила "Нова газета". Відповідну заяву Аксьонов зробив на засіданні оперативного штабу з водопостачання анексованого півострова.

Він назвав воду "стратегічною сировиною", яка не може бути в чиїйсь власності.

"Якщо в цьому разі є якісь непорозуміння із власниками, підключайте прокуратуру й ухвалюйте рішення... Там де відмовляються – ухвалюйте рішення про примусовий викуп. По-іншому, колеги, не буде. Сьогодні води не вистачає всім", – заявив Аксьонов.

Також на засіданні повідомили, що проблеми водопостачання спостерігаються в Сімферопольському, Бахчисарайському і Ялтинському районах.

За вихідні дні до окупаційної влади надійшло близько тисячі звернень від жителів зі скаргами на недотримання графіка подачі води або жовто-коричневу рідину, що тече з водопроводу.

У деяких районах Криму води не було до шести діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води.

Окупаційна влада обмежила водопостачання для жителів півострова.

Увечері 23 вересня в квартирах жителів будинків по вулиці Кечкеметській в анексованому Росією Сімферополі з кранів пішла вода чорного кольору.