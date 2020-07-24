Окупанти зажадали від архієпископа Климента знести храм ПЦУ в Євпаторії

Архієпископ Климент отримав постанову "кримського суду" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Facebook Ярослава Гонтара

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент отримав постанову від так званої "служби судових приставів Криму" про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.

Про це повідомив у телеграм-каналі Офіс омбудсмена. Знести будівлю зажадали протягом п'яти днів.

В іншому разі Клименту пригрозили кримінальним провадженням за ст.315 Кримінального кодексу РФ (невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта).

Рішення про знесення храму ухвалив "кримський суд" через нібито відсутність у Климента доказів законності використання земельної ділянки і будівлі релігійною громадою ПЦУ в Євпаторії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини засудив такі дії окупаційної влади з метою залякування парафіян ПЦУ в анексованому Криму і зазначив, що територія Кримського півострова – це територія України. На ній діє українське законодавство, і РФ не має права застосовувати своє законодавство щодо громадян України та їхнього майна в Криму, що прямо заборонено Женевською конвенцією.

Також у повідомленні наголосили, що вироки т.з. судів у Криму і переслідування за релігійними переконаннями представників ПЦУ є порушенням ст. 9 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті і релігії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська "влада" в анексованому Криму зажадала від представників Православної церкви України "звільнити приміщення" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги в Сімферополі.