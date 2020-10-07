Окупанти запропонували закрити водосховища в Криму кулями
Проблеми з водою в Криму почалися в 2014 році після анексії Росією
До цього 90% потреб півострова покривалося за рахунок Північно-Кримського каналу
У 2020 році проблема дефіциту питної води погіршилася через спеку та відсутність регулярних опадів
Російськп окупаційна влада хоче вирішити проблему посухи в Криму кулями з полімерів.
На думку місцевих експертів, закривши водосховища щитом з таких куль, вони знизять обсяг випаровування води на 85-90%, повідомило російське інформагентство ТАСС.
Як заявила перша віцепрезидентка Російського союзу хіміків Марія Іванова, гнучке полімерне покриття на поверхні води нібито відбиватиме сонячне світло, відповідно, випаровування води сповільниться. При цьому кулі не перешкоджатимуть накопиченню рідини у водоймах за рахунок опадів, сказала вона.
Іванова уточнила, що застосування цього рішення вимагає додаткового вивчення з боку наукового співтовариства.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Експрокурор окупованого Криму, нині депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй через воду в Криму.
Фахівці Моніторингової місії ООН в Україні у відповідь заявили, що Росія, яка анексувала Крим, несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам на півострові.
Експерт назвав причину нестачі води в Криму. За його словами, з 2014 року окупаційна "влада" не приділяла уваги ні освоєнню нових джерел води, ні ремонту інфраструктури. Водночас запасів прісної води на півострові досить для цивільного населення, а не для військових баз.