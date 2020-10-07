Окупанти запропонували закрити водосховища в Криму кулями

Російськп окупаційна влада хоче вирішити проблему посухи в Криму кулями з полімерів.

На думку місцевих експертів, закривши водосховища щитом з таких куль, вони знизять обсяг випаровування води на 85-90%, повідомило російське інформагентство ТАСС.

Як заявила перша віцепрезидентка Російського союзу хіміків Марія Іванова, гнучке полімерне покриття на поверхні води нібито відбиватиме сонячне світло, відповідно, випаровування води сповільниться. При цьому кулі не перешкоджатимуть накопиченню рідини у водоймах за рахунок опадів, сказала вона.

Іванова уточнила, що застосування цього рішення вимагає додаткового вивчення з боку наукового співтовариства.

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