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Окупанти влаштували нову НП у будівництві Кримського мосту. Фото

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У російських окупантів в захопленому Криму виникла нова проблема в будівництві залізничних підходів до Керченського мосту.

Так, у селищі Багерове під час підготовки до укладання залізничних колій будівельники пошкодили водопровідні труби. Тепер їх намагаються поміняти на нові. Про це повідомляє КерчІНФО.

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За останні місяці, за словами місцевих жителів, це не унікальний випадок. Раніше будівельники пошкодили газопровід на тій же ділянці, що могло призвести до серйозної НП.

Зараз роботи тривають, будівлю станції "Багерове" обгородили парканом – тут була демонтована плитка.

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчьІнфо

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту

Будівництво Кримського мосту

КерчІнфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу привела в жах якість будівництва залізничної частини Керченського мосту. На свіжих знімках видно нестикування в плитах.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Что значит "пытаются"? Поменяют на новые
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0
2
Samolyuk Oleg
Samolyuk Oleg
ДэбилОиды вы северо-крымский канал перекрыли (хотя Крым считаете своим), а вякаете про аварию на водопроводе при строительстве)))
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2 из 3 ответов | показать все
Samolyuk Oleg
Samolyuk Oleg
Луцюк Виталий, для особо "одарённых" истОк Днепра посмотри где находится)))
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0
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Samolyuk Oleg
Samolyuk Oleg
Луцюк Виталий, уеб@на в зеркале увидишь)))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Интересно это только мне закрыли возможность комментирования в некоторых ветках? http://prntscr.com/mtfk4y
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Снова проходил мимо, проходи на йух!
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