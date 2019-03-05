Окупанти влаштували нову НП у будівництві Кримського мосту. Фото

У російських окупантів в захопленому Криму виникла нова проблема в будівництві залізничних підходів до Керченського мосту.

Так, у селищі Багерове під час підготовки до укладання залізничних колій будівельники пошкодили водопровідні труби. Тепер їх намагаються поміняти на нові. Про це повідомляє КерчІНФО.

За останні місяці, за словами місцевих жителів, це не унікальний випадок. Раніше будівельники пошкодили газопровід на тій же ділянці, що могло призвести до серйозної НП.

Зараз роботи тривають, будівлю станції "Багерове" обгородили парканом – тут була демонтована плитка.

Будівництво Кримського мосту КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту КерчьІнфо

Будівництво Кримського мосту КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту КерчІнфо

Будівництво Кримського мосту КерчІнфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу привела в жах якість будівництва залізничної частини Керченського мосту. На свіжих знімках видно нестикування в плитах.

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