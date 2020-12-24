Окупанти витратили мільйони на літак, який так і не викликав дощі в Криму

Окупаційна адміністрація Криму розірвала контракт з Центральною аерологічною обсерваторією Росгідромета, за яким літак-метеолабораторії мав викликати опади на півострові.

На польоти із запланованих 25 млн рублів було витрачено 11,4 млн (приблизно 4,3 млн грн), пише "Інтерфакс" з посиланням на дані сайтів держзакупівель.

Контракт, підписаний у вересні, діяв до 15 грудня 2020 року, а загальний наліт літака мав скласти не менше 25 льотних годин. Він був розірваний достроково в першій декаді грудня.

Як пишуть "Крим.Реалії", в Держкомводогоспі Криму зазначили, що Як-42Д здійснював польоти на Сімферопольським і Білогірським районами протягом декількох днів, потім більше двох місяців необхідної для цього погоди в регіоні не було

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Партизанське водоймище, розташоване в 10 кілометрах від Сімферополя, майже повністю пересохло.

Ще в одному – Бахчисарайському – залишилося всього 2% води.