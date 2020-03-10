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10 березня • оновлено в 19:55
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На Донбасі загинуло двоє бійців ЗСУ і дев'ятеро отримали поранення

25.1т
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На Донбасі в результаті обстрілу з боку терористів загинуло двоє бійців ООС, ще дев'ятеро отримали поранення.

У вівторок, 10 березня, по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Окупанти випустили ракету по військовій вантажівці ЗСУ: двоє загиблих, 9 поранених

espreso.tv (илюстративне фото)

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український військовослужбовець загинув на місці, другий помер пізніше від отриманих поранень.

Також семеро бійців отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще одного госпіталізували з бойовим травмуванням. Ще одне бойове травмування отримав воїн ЗСУ під час ворожого обстрілу позицій ООС.

Всім пораненим надається комплексна медична допомога у військових медичних закладах.

Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що бій почався о 9:30, а о 9:44 була підбита вантажівка Газ-66. Він також опублікував у себе в Facebook фото наслідків ворожих обстрілів (18+).

Всього, протягом доби збройні формування Росії 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені мінських угодами 120-мм і 82-мм міномети, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Під обстріл потрапили позиції сил ООС в районі Пісків, Новоселівки Другої, Авдіївки, Оріхового, Новоолександрівки, Хутора Вільного.

ЗСУ завдали ударів у відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 березня внаслідок попадання протитанкової керованої ракети загинув український військовий.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС

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