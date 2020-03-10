Окупанти випустили ракету по військовій вантажівці ЗСУ: двоє загиблих, 9 поранених

На Донбасі в результаті обстрілу з боку терористів загинуло двоє бійців ООС, ще дев'ятеро отримали поранення.

У вівторок, 10 березня, по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

espreso.tv (илюстративне фото)

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український військовослужбовець загинув на місці, другий помер пізніше від отриманих поранень.

Також семеро бійців отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще одного госпіталізували з бойовим травмуванням. Ще одне бойове травмування отримав воїн ЗСУ під час ворожого обстрілу позицій ООС.

Всім пораненим надається комплексна медична допомога у військових медичних закладах.

Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що бій почався о 9:30, а о 9:44 була підбита вантажівка Газ-66. Він також опублікував у себе в Facebook фото наслідків ворожих обстрілів (18+).

Всього, протягом доби збройні формування Росії 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог застосував заборонені мінських угодами 120-мм і 82-мм міномети, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Під обстріл потрапили позиції сил ООС в районі Пісків, Новоселівки Другої, Авдіївки, Оріхового, Новоолександрівки, Хутора Вільного.

ЗСУ завдали ударів у відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил 8 березня внаслідок попадання протитанкової керованої ракети загинув український військовий.

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