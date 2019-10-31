Розведення військ на Донбасі: у "ДНР" відповіли Зеленському

Окупанти "Л/ДНР" відреагували на слова презента України Володимира Зеленського про початок розведення сил і засобів на ділянці в Петрівському 4 листопада, заявивши, що готові усунути всі порушення для відновлення цього процесу на Донбасі.

Відповідну заяву 30 жовтня зробив керівник представництва так званої республіки в "Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню" Руслан Якубов. Про це повідомляє окупаційний ресурс "ДАН".

"Підрозділи "НМ ДНР" підтвердили свої наміри приступити до усунення порушень на раніше розведеній ділянці поблизу Петрівського ще 7 жовтня. Затягування процесу відбувається винятково з вини Києва. "Народна міліція", як і раніше готова відновити зобов'язання", — сказав він.

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На переконання окупантів, процес усунення порушень на ділянці відведення сил "Петрівське — Богданівка", який мав відбутися із 9 по 11 жовтня 2019 року відповідно до плану-графіка, затвердженого Контактною групою 1 жовтня, був зірваний "із вини української сторони".

Тому тепер Київ нібито повинен підтвердити свої наміри для його відновлення і виконати всі узгоджені ТКГ заходи на ділянці відведення.

"Відповідно до Рамкового рішення, село Петрівське входить до переліку пілотних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі. Підрозділи конфліктуючих сторін тут були розведені ще в жовтні 2016-го. Але згодом там знову були помічені ЗСУ. Відтоді Донецьк вимагає від Києва відновити паритет і вивести із зони відведення війська", — зазначає сайт окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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