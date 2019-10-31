Розведення військ на Донбасі: у "ДНР" відповіли Зеленському

Окупанти "Л/ДНР" відреагували на слова презента України Володимира Зеленського про початок розведення сил і засобів на ділянці в Петрівському 4 листопада, заявивши, що готові усунути всі порушення для відновлення цього процесу на Донбасі.
Відповідну заяву 30 жовтня зробив керівник представництва так званої республіки в "Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню" Руслан Якубов. Про це повідомляє окупаційний ресурс "ДАН".
"Підрозділи "НМ ДНР" підтвердили свої наміри приступити до усунення порушень на раніше розведеній ділянці поблизу Петрівського ще 7 жовтня. Затягування процесу відбувається винятково з вини Києва. "Народна міліція", як і раніше готова відновити зобов'язання", — сказав він.
Окупанти відповіли Зеленському на розведення військ у Петрівському
На переконання окупантів, процес усунення порушень на ділянці відведення сил "Петрівське — Богданівка", який мав відбутися із 9 по 11 жовтня 2019 року відповідно до плану-графіка, затвердженого Контактною групою 1 жовтня, був зірваний "із вини української сторони".
Тому тепер Київ нібито повинен підтвердити свої наміри для його відновлення і виконати всі узгоджені ТКГ заходи на ділянці відведення.
"Відповідно до Рамкового рішення, село Петрівське входить до переліку пілотних ділянок розведення сил і засобів на Донбасі. Підрозділи конфліктуючих сторін тут були розведені ще в жовтні 2016-го. Але згодом там знову були помічені ЗСУ. Відтоді Донецьк вимагає від Києва відновити паритет і вивести із зони відведення війська", — зазначає сайт окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей щодо розведення військ у Петрівському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ — дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
16 жовтня Зеленський офіційно підтвердив, що Київ чекатиме 7 днів тиші і тільки тоді почне виведення військ.
29 жовтня Україна і "Л/ДНР" почали розведення військ у Золотому. Після цього планують організувати такий самий процес й у Петрівському.
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