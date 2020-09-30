Окупанти в Севастополі почали ночами відключати воду людям

В окупованому РФ Криму у Севастополі ночами відключають водопостачання через зменшення запасів води в Чорноріченському водосховищі.

Про перебої з водопостачанням повідомило севастопольське видання ForPost. Протягом минулого тижня в місті фіксувалися регулярні відключення холодної води.

За словами городян, холодну воду без будь-яких попереджень відключають щоночі близько 00:00. Жителі побоюються, що це пов'язано з водною проблемою в регіоні, і зі страхом чекають на можливе введення графіків подачі води.

Однак у місцевому "Водоканалі" повідомили, що севастопольцям нема про що турбуватися, оскільки нічні відключення нібито відбуваються через підготовку до зимового періоду.

Водночас, як повідомив Крим.Реалії, запаси води в основному джерелі водопостачання Севастополя – Чорноріченському водосховищі – продовжують зменшуватися.

За даними видання, площа водного об'єкта значно зменшилася.

У деяких місцях вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів, на водній гладі видно окремі острівці суші.

Чорноріченське водосховище помітно зменшилося. Крим.Реалії

Вода відступила від своїх звичайних берегів на сотні метрів. Крим.Реалії

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