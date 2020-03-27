Окупанти в Криму зачинять медиків на "протичумній" станції через коронавірус

У місті Євпаторія в тимчасово окупованому Криму почне працювати обсерватор для людей з коронавірусом або підозрою на нього. Однак медиків на цьому об'єкті не відпускатимуть за межі його території та додому.

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Про це заявила керівниця "регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська, повідомляє "Кримінформ".

"Я прошу з 27 березня привести в готовність обсерватор міста Євпаторії, щоб там від завтра вже були необхідні сили", – сказала вона.

Пеньковська також попросила скасувати навчання в обсерваторі, оскільки часу на їх проведення немає.

Медики у Криму Kafanews

"Протичумна станція одразу вийде при завантаженні обсерватора і почне відпрацьовувати режим на місці. Співробітники, які будуть працювати в обсерваторі, повинні розуміти, що це закритий режим, і вони з обсерватора додому не повертаються. Вони живуть на території", – підсумувала представниця окупаційної влади .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі тимчасово окупованої Керчі поскаржилися на катастрофічний стан інфекційної лікарні в місті. Вони показали фото і відео з обдертими стінами, застарілою сантехнікою і розповіли про жорсткий брак медперсоналу в лікувальному закладі.

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