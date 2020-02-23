Показували техніку РФ: окупанти в Криму влаштували цинічний парад до "23 лютого"

У центрі тимчасово окупованого Росією Сімферополя 23 лютого показували російську військову техніку і озброєння. Захід приурочили до "Дня захисника Вітчизни", який в Україні не відзначають згідно з указом від 2014 року.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", на площі Леніна розмістили бронетранспортери, артилерійські гаубиці, систему залпового вогню "Град" і штатне стрілецьке озброєння різних підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, Росгвардіі, а також рятувальну та спеціальну техніку тутешніх структур МНС.

Крім того, російські козаки показували стрілецьке озброєння часів Другої світової війни. Діти і дорослі фотографувалися на тлі військової техніки.

"Парад" в окупованому Криму rferl.org

Крім того, на площі включали музику військових років і пісні про російську армію.

rferl.org

rferl.org

rferl.org

rferl.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Україні довгий час святкувався День захисника Вітчизни, але з 2014 року держава відмовилося від цього свята. Так, в української армії з'явилося своє свято – День захисника України, який відзначають 14 жовтня.

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