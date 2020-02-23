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23 лютого • оновлено в 17:13
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Окупанти в Криму влаштували цинічний парад до "23 лютого". Фото

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У центрі тимчасово окупованого Росією Сімферополя 23 лютого показували російську військову техніку і озброєння. Захід приурочили до "Дня захисника Вітчизни", який в Україні не відзначають згідно з указом від 2014 року.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", на площі Леніна розмістили бронетранспортери, артилерійські гаубиці, систему залпового вогню "Град" і штатне стрілецьке озброєння різних підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, Росгвардіі, а також рятувальну та спеціальну техніку тутешніх структур МНС.

Крім того, російські козаки показували стрілецьке озброєння часів Другої світової війни. Діти і дорослі фотографувалися на тлі військової техніки.

"Парад" в окупованому Криму

"Парад" в окупованому Криму

rferl.org

Крім того, на площі включали музику військових років і пісні про російську армію.

Показували техніку РФ: окупанти в Криму влаштували цинічний парад до "23 лютого"

rferl.org

Показували техніку РФ: окупанти в Криму влаштували цинічний парад до "23 лютого"

rferl.org

Показували техніку РФ: окупанти в Криму влаштували цинічний парад до "23 лютого"

rferl.org

Показували техніку РФ: окупанти в Криму влаштували цинічний парад до "23 лютого"

rferl.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого в Україні довгий час святкувався День захисника Вітчизни, але з 2014 року держава відмовилося від цього свята. Так, в української армії з'явилося своє свято – День захисника України, який відзначають 14 жовтня.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Даже из Владивостока слышен вой чубатых свиней!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Нормально так отметили праздник! Всех кто прошел армейскую школу с ПРАЗДНИКОМ!
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О Дмитрий
О Дмитрий
Как интересно устроен российский мозг. Гейпарад - это кошмар, это ж наши дети смотрят, а когда дети смотрят на орудия массового уничтожения людей под свистопляски - это воспринимается нормально. Признаюсь и мой мозг именно так все воспринимает - примитивное советское воспитание
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О Дмитрий
О Дмитрий
Ukraine The, ну почему же. На гейпарады можно тоже взглянуть по иному: орудия, которыми одни любят других, но сзади. Так что в обоих случаях вопрос только в том, как смотреть
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Ukraine The
Ukraine The
О Дмитрий, димосик, а если они смотрят на орудия, которые их защищают? На педопарады по иному не взглянешь. Так что мимо)
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