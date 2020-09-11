Окупанти в Криму витратять 25 млн рублів на виклик дощу

"Влада" анексованого Росією Криму має намір штучно викликати опади на півострові шляхом експериментальних авіаційних робіт.

Як йдеться на офіційному сайті держзакупівель РФ, конкурс на виконання таких робіт був оголошений 4 серпня, сума контракту – 25,4 млн руб (9,5 млн грн).

Тільки одне підприємство відповідало вимогам конкурсу на виконання робіт зі штучного збільшення опадів – Центральна аерологічна обсерваторія, яка входить в структуру Росгідромету. Комітет з водного господарства і меліорації Криму уклав контракт з цією організацією.

Як випливає з тендерної документації, роботи виконуватимуться із застосуванням літака. Він повинен бути оснащений системою вертикальної радіолокації хмар і опадів і бортовим вимірювально-обчислювальним комплексом (ІВК). Цей комплекс повинен мати вимірювач повітряної швидкості, барометричної висоти, температури зовнішнього повітря, водності хмар, швидкості і напрямку вітру, літаковий конденсаційний гігрометр, датчик температури, систему збору та первинного оброблення даних та інші елементи, необхідні для зазначених заходів.

Крім того, літак повинен мати азотний генератор і пристрої для відстрілу піропатронів з йодистим сріблом з кількістю зарядів не менше ніж 300 одиниць.

Роботи з викликання штучних опадів планується завершити до 15 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 7 вересня в Криму ввели погодинне постачання питної води. Жителі Сімферополя, Бахчисарая і ще 39 довколишніх населених пунктів тепер будуть отримувати її лише вранці та ввечері.

Чи опиниться півострів на межі катастрофи і що буде робити Кремль для вирішення проблеми – читайте в матеріалі.

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