Окупанти в Криму відзначилися перед 9 Травня і випустили "Вино Перемоги"

Вікторія Довгань Суспільство 04:13, 29.04.2020

Російські окупанти в Криму в черговий раз придумали цинічний маркетинговий хід напередодні 9 Травня. Вони випустили в продаж алкоголь з назвою "Вино Перемоги" в пакетах, стилізованих під ящики з боєприпасами, і "Портвейн кримський. 75 років Перемоги".

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер Vitauskas. Зокрема, тару виробники вина "прикрасили" фотографією Ялтинської конференції, а також забороненою в Україні "георгіївською" стрічкою. Крім того, на етикетку вони умістили пам'ятні дати і радянську зірку.

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня
Twitter Vitauskas

"Діди випивали. Коронавірус "побєдобіссю" не перешкода", – із сарказмом підписав безглузді фото автор допису, дорікнувши окупантам спекулюванням на трагедії всього людства заради зростання продажів.

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня
Twitter Vitauskas

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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