Російські окупанти в Криму в черговий раз придумали цинічний маркетинговий хід напередодні 9 Травня. Вони випустили в продаж алкоголь з назвою "Вино Перемоги" в пакетах, стилізованих під ящики з боєприпасами, і "Портвейн кримський. 75 років Перемоги".

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер Vitauskas. Зокрема, тару виробники вина "прикрасили" фотографією Ялтинської конференції, а також забороненою в Україні "георгіївською" стрічкою. Крім того, на етикетку вони умістили пам'ятні дати і радянську зірку.

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня Twitter Vitauskas

"Діди випивали. Коронавірус "побєдобіссю" не перешкода", – із сарказмом підписав безглузді фото автор допису, дорікнувши окупантам спекулюванням на трагедії всього людства заради зростання продажів.

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня Twitter Vitauskas

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Росії до Дня Перемоги в торгових мережах почали продавати домашні капці з зображенням радянських солдатів з "георгіївською" стрічкою. Через це в мережі спалахнув скандал. Користувачі дорікнули продавцям неповагою до пам'яті мільйонів загиблих.

Крім того, у 2019 році один із супермаркетів Нижнього Новгорода (Росія) до Дня Перемоги затарився сувенірними "георгіївськими" стрічками з нацистською свастикою.

А студентський гуртожиток в місті Саратов перед 9 Травня обклеїли банерами, на яких замість червоноармійців зображені солдати нацистської Німеччини. Також на фото видно захоплену німцями радянську військову техніку.

Тим часом російські виробники дитячих карнавальних костюмів напередодні 9 Травня рекламували одяг, стилізований під військову форму часів Другої світової війни.

На додачу вони пропонували своїм клієнтам блюзнірські акції з подарунками у вигляді "нагород" учасників бойових дій.

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