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29 квітня • оновлено в 05:40
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Окупанти в Криму відзначилися перед 9 Травня і випустили "Вино Перемоги"

1.8т
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Російські окупанти в Криму в черговий раз придумали цинічний маркетинговий хід напередодні 9 Травня. Вони випустили в продаж алкоголь з назвою "Вино Перемоги" в пакетах, стилізованих під ящики з боєприпасами, і "Портвейн кримський. 75 років Перемоги".

Відповідні фото опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер Vitauskas. Зокрема, тару виробники вина "прикрасили" фотографією Ялтинської конференції, а також забороненою в Україні "георгіївською" стрічкою. Крім того, на етикетку вони умістили пам'ятні дати і радянську зірку.

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня

Twitter Vitauskas

"Діди випивали. Коронавірус "побєдобіссю" не перешкода", – із сарказмом підписав безглузді фото автор допису, дорікнувши окупантам спекулюванням на трагедії всього людства заради зростання продажів.

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня

Окупанти в Криму випустили "Вино Перемоги" до 9 Травня

Twitter Vitauskas

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
День Перемоги російська пропаганда Анексія Криму
Місце
Україна
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Это не фото нелепое, а сама статья с хрюконьем комментаторов нелепых.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ладно вино но портвейн это уже дно))))а спирт победоносный из опилок будет?))))
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Pollak John
Pollak John
история повторяется .Теперь кремлёвские людоеды начнут спаивать ватный скот чтоб не бунтовали как при СССР ...
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