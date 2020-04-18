Окупанти в Криму придумали новий податок для жителів: хто заплатить

З 1 липня 2020 року на території окупованого Криму з'явиться новий податок на професійний дохід або, як його називають, податок для самозайнятих громадян.

Відповідний закон ухвалений нелегітимним "парламентом" півострова, повідомляє "Крим.Реалії". Так, самозайнятими вважаються громадяни, у яких немає роботодавця і найманих працівників, які отримують дохід від своєї особистої трудової діяльності, наприклад, фрілансери, репетитори, прибиральники, доглядальниці та інші.

Відзначається, що ця категорія населення буде піддана спеціальному податковому режиму. Він передбачає, що податкова ставка при отриманні доходу від фізичних осіб становить 4%, від юросіб та ВП – 6%, а платити страхові внески не обов'язково.

У Криму введуть новий податок для жителів RT News

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував високі ціни в окупованому Криму. Він вважає їх непорівнянними з рівнем інфраструктури і сервісу, при цьому назвавши місцевих жителів "сволотою".

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