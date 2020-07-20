Окупанти в Криму почали бурити свердловини: екологиня попередила про небезпеку

У анексованому Росією Криму окупанти через брак води стали бурити нові свердловини, що призведе до підсосу підземних вод, які засолюються. В результаті чого, прісна вода стане більш жорсткою та солоною.

Вода зі свердловин буде мінералізуватися, і якщо нею поливати землю, це призведе до засолення грунтів і втрати врожаю. Про це в статті на "Реалії. Крим" попередила екологиня Маргарита Литвиненко.

"Свердловини далі бурити не можна. Збільшувати їх буріння не можна, по-перше, запаси підземних вод, запаси не безмежні. Споживання води збільшується за рахунок приїжджих, і населення Севастополя і Криму збільшилася. Йде підсмоктування підземних вод, і ці підземні води засолюються, тобто роблять більш жорсткими і солоними ті запаси прісних вод, які вже є", – пояснила екологиня.

Відзначається, що окупанти знають, що не можна використовувати підземні води, але тим не менш продовжують бурити нові свердловини. Так, ще в 2015 році відбулося засідання так "Державного комітету водного господарства", де було відомо про засоленні грунтів Криму.

"Особливістю місцевих джерел води, як правило, є їх підвищена мінералізація, що робить їх непридатними або обмежено придатними для поливу. Тому використання місцевих вод для поливу може призвести до розвитку процесів засолення і осолонцювання і втрати родючості грунтів і врожаїв. Такі випадки вже спостерігаються на території Криму, коли в результаті поливу водою зі свердловин, без урахування її хімічних властивостей, відбулося засолення земель", – було прописано в протоколі засідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму майже засохло Белогорськоє водосховище.