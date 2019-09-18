Окупанти в Криму пішли на нову підлість на адмінкордоні

В окупованому Росією Криму біля пункту пропуску "Армянськ" біля адмінкордону півострова з Херсонською областю, встановили контрольно-пропускний пункт і шлагбаум.

Як повідомляє Крим.Реаліі, таке обмеження ввели за розпорядженням підконтрольного Росії Мінтрансу Криму. У самому відомстві зазначили, що зробили це "з метою забезпечення безпеки на території прикордонного касового пункту" Армянськ ".

"Така міра необхідна для збереження об'єкта транспортної інфраструктури від актів незаконного втручання та забезпечення безпеки пасажирів, що знаходяться не території автостанції. На контрольно-пропускному пункті постійно чергує співробітник охоронної організації. Установка шлагбаума необхідна для недопущення заїзду автобусів і автомобілів без дозвільних документів на площу касового пункту", – сказано у повідомленні Мінтрансу Криму.

Шлагбаум біля пункту пропуску в Армянську ru.krymr.com

Там уточнили, що кожен день від касового пункту "Армянськ", який розташований біля однойменного автомобільного пункту пропуску біля адмінкордону, відправляється близько 26 автобусних рейсів в напрямку Сімферополя, Севастополя, Євпаторії, Ялти і Керчі.

Як писав OBOZREVATEL, так званий віце-прем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник республіки при президентові РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова в Республіку Крим - Тавриду.

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