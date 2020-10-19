Окупанти в Криму незаконно розкопали стародавнє поселення часів Золотої Орди. Фото та відео

В окупованому Росією Криму під час незаконних розкопок виявили частину стародавнього поселення Аджіель, яке існувало з XIV-XVIII століття.

Так званий "глава" Інституту археології півострова РАН Вадим Майко розповів РИА Новости, що знахідка допоможе вивчити побут кримського ханства (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Незаконні розкопки в Криму. Фото Вадима Майко

Він зізнався, що розкопки ведуться на місці будівництва водопроводу біля села Новомиколаївка з минулого року.

"Я не можу сказати, що це видатна знахідка, але важливо інше - завдяки цим розкопкам, ми вперше можемо поставити питання про археологію Кримського ханства. Історія його добре відома, а от побут населення майже не вивчений. Розкопки дозволяють дізнатися, чим користувалися люди, як вони жили, в цьому плані дослідження поселення Аджи-Ель важливі", – сказав Майко.

Стародавні поховання в Криму. кадр відео

Він додав, що вже вдалося розкопати більше 4 тисяч квадратних метрів околиць і досліджувати господарські ями піздньосередньовічного часу. Майко уточнив, що це знахідки з золотоординського періоду.

Зі свого боку археолог Олексій Куликов сказав "Кримінформу", що знайдені об'єкти вже поставили на облік в Росії.

Окупанти ще з 2019 року проводять незаконні розкопки в Криму. кадр відео

Він додав, що в процесі вивчення поселення Аджи-Ель було виявлено ще кілька поселень епохи бронзового століття (3000-1200 років до нашої ери). Неподалік знайдений некрополь і курган. Останній, за словами Куликова, представляє для археологів особливу цінність, тому що такий тип поховання характерний для видатних людей того часу.

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