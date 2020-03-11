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11 березня • оновлено в 14:12
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/ Суспільство

Окупанти в Бахчисараї влаштували нову провокацію проти кримських татар: з'явилися подробиці

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Під час обшуків у кримських татар в окупованому Росією Бахчисараї 11 березня силовики організували умисне підкидання заборонених предметів і штучно створили підстави для їх арештів.

Про це написав народний депутат фракції "Європейська солідарність", заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

"Сьогодні зранку в Криму окупант вдерся в домівки кримських татар з обшуками. Наразі відомо про сім обшуків у моєму рідному Бахчисараї", – зазначив Чийгоз.

Обшуки у кримських татар

Обшуки у кримських татар

Facebook/ Кримська солідарність

"Окупанти шукали зброю, заборонену літературу. Як вже відомо, вони підкидали заборонене, бо самі нічого протизаконного не знаходили", – заявив він.

"Агресор не зупинить ці репресії доти, доки Крим не буде звільнений", – зазначив представник "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 11 березня, в окупованому Росією Криму в Бахчисараї співробітники ФСБ провели обшуки в будинках кримських татар. В результаті російські силовики затримали п'ять осіб.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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