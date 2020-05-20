Окупанти удвічі посилили обстріли на Донбасі: поранено захисника України

Юрій Сергієнко Суспільство 19:05, 20.05.2020 Оновлено: 19:06, 20.05.2020

Збройні формування Росії більш ніж удвічі збільшили кількість обстрілів на Донбасі, в результаті чого поранено українського військовослужбовця.

У середу, 20 травня, ворог 14 раз порушив режим припинення вогню, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook. Днем раніше було зафіксовано удвічі менше обстрілів.

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Вогонь вівся із заборонених мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окупанти обстрілювали позиції сил ЗСУ в районі Павлополя, Пісків, Старогнатівки, Кам'янки, Богданівки (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), Красногорівки (випущено 20 хв з 120-мм міномета), Оріхового (з 120-мм мінометом, гранатометів і кулеметів), селища Шуми (випущено 11 хв з 82-мм міномета), Південного (з 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів), Кримського (з станкових протитанкових гранатометів).

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїни ЗСУ завдали ударів у відповідь зі штатного озброєння, придушивши ворожу активність.

Ситуація в зоні ООС станом на 20 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було.

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