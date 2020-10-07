Окупанти почали будувати трубопровід до зневодненого Севастополя. Відео

В окупованому Росією Криму почали будувати новий трубопровід, щоб забезпечити водою Сімферополь.

Відповідні кадри оприлюднили російські ЗМІ. На них видно, що окупанти розвантажують з машин труби (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас на розгляд російського уряду винесли проєкт комплексного плану щодо забезпечення водопостачанням півострова, передають РИА Новости.

За словами віцепрем'єра Марата Хуснулліна, він буде доопрацьований найближчим часом і узгоджений.

Водночас подробиці проєкту він не уточнив, сказавши лише, що питання "необхідно вирішити оперативно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти направили до Криму літак Росгідромету, щоб оцінити погодні умови для збільшення опадів. Однак дані показали, що необхідних хмар на півострові мало.

Раніше експерт назвав причину нестачі води в Криму. За його словами, з 2014 року окупаційна "влада" не приділяла уваги ні освоєнню нових джерел води, ні ремонту інфраструктури. Водночас запасів прісної води на півострові досить для постачання цивільного населення, а не на військові бази.