Сімферополю вистачить води на 2-3 місяці, – "влада" Криму
Проблеми з водою в Криму почалися 2014 року
До анексії Росією 90% потреб півострова покривалося завдяки Північно-Кримському каналу
У поточному році проблема дефіциту води загострилася через відсутність регулярних опадів
Водосховища Сімферополя в анексованому Криму заповнені нібито всього на 10-12%.
Запасів місту вистачить на 2-3 місяці за умови дотримання графіка подачі води, заявив так званий "глава" російського окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк в ефірі телеканалу "Міллет".
"На сьогодні ситуація така, що в цих водосховищах дійсно невеликий об'єм води. Якщо говорити про цифри, то від проєктної потужності становить 10-12%. Якщо говорити в мільйонах кубів, то це приблизно 7,5 млн кубів. На скільки цієї води вистачить? Як резервна – поки у нас її достатня кількість. На 2-3 місяці достатня кількість води, щоб за графіком подавати воду", – уточнив він.
За словами Гоцанюка, з урахуванням ресурсів із підземних джерел води Сімферополю вистачить до березня 2021 року.
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