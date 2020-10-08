Сімферополю вистачить води на 2-3 місяці, – "влада" Криму

Водосховища Сімферополя в анексованому Криму заповнені нібито всього на 10-12%.

Запасів місту вистачить на 2-3 місяці за умови дотримання графіка подачі води, заявив так званий "глава" російського окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк в ефірі телеканалу "Міллет".

"На сьогодні ситуація така, що в цих водосховищах дійсно невеликий об'єм води. Якщо говорити про цифри, то від проєктної потужності становить 10-12%. Якщо говорити в мільйонах кубів, то це приблизно 7,5 млн кубів. На скільки цієї води вистачить? Як резервна – поки у нас її достатня кількість. На 2-3 місяці достатня кількість води, щоб за графіком подавати воду", – уточнив він.

За словами Гоцанюка, з урахуванням ресурсів із підземних джерел води Сімферополю вистачить до березня 2021 року.

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