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25 травня • оновлено в 09:35
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Окупанти оточили жителів Донбасу артилерією: заявляють про евакуацію

4.3т
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За дві минулі доби збройні формування Росії на Донбасі декілька разів вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

Про це повідомили у штабі ООС у Facebook. Там наголосили, що своїми діям и терористи наражали на небезпеку місцевих мешканців.

"Своїми діями ворог не тільки створював безпосередню загрозу для місцевих мешканців, а й показав, як "вправно" російські найманці уміють ховатися за спинами дітей і жінок", – зазначили в ООС.

Російські збройні формування на Донбасі

Російські збройні формування на Донбасі

Зокрема, окупанти розмістили свої артилерійські системи поруч з будинками в населених пунктах Василівка та Яковлівка. Прикривши себе таким чином від вогню у відповідь, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм по українських захисниках біля Кам’янки. А з території селища Байрак – три десятки 122 мм снарядів по позиціях Об’єднаних сил поруч з Новолуганським.

Водночас на вулицях окупованої Голубівки були помічені самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика".

"На очах переляканих містян загарбники неодноразово здійснювали демонстративне розгортання розрахунків на вогневих позиціях та підготовку до ведення вогню в напрямку Новотошківського. У разі відкриття вогню траєкторія снарядів проходила б над густонаселеними кварталами", – повідомили в ООС.

Наші розвідники повідомили, що за підтвердженими даними, російські найманці готують мешканців північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, що свідчить про підготовку наступних провокацій та є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей та обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", – додали у штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої доби, 24 травня, збройні формування Російської Федерації вдалися до масованої атаки на Донбасі й 12 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, однак отримали потужну відсіч.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Суспільство

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