Окупанти осоромилися заявою про забутий туристами Крим

Окупанти заявили про рекордний напливі туристів у анексований Крим, у той час, коли насправді ця галузь на півострові занепала.
Так, як стверджує голова Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя Ломідзе, причиною підвищення інтересу до відпочинку в Криму нібито стали доступні ціни, широкий вибір путівок і відкриття Кримського мосту, повідомляє "Говорит Москва".
Туристи забули про Крим після анексії
Azur.ru
За її словами, за минулий рік потік організованих туристів нібито збільшився на 15%, у тому числі через те, що "туроператори стали пропонувати більш різноманітні путівки".
При цьому вона все-таки визнала, що частка Кримського мосту у цьому занадто мала.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава так званого комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що півострів з початку 2019 року нібито відвідало близько мільйона відпочивальників із України.
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