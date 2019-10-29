Окупанти осоромилися заявою про забутий туристами Крим

Окупанти заявили про рекордний напливі туристів у анексований Крим, у той час, коли насправді ця галузь на півострові занепала.

Так, як стверджує голова Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Майя Ломідзе, причиною підвищення інтересу до відпочинку в Криму нібито стали доступні ціни, широкий вибір путівок і відкриття Кримського мосту, повідомляє "Говорит Москва".

Туристи забули про Крим після анексії Azur.ru

За її словами, за минулий рік потік організованих туристів нібито збільшився на 15%, у тому числі через те, що "туроператори стали пропонувати більш різноманітні путівки".

При цьому вона все-таки визнала, що частка Кримського мосту у цьому занадто мала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава так званого комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що півострів з початку 2019 року нібито відвідало близько мільйона відпочивальників із України.

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