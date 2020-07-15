Окупанти не випускають з ОРДЛО молодь, яка хоче вчитися в Україні, – Казанський

Карина Бондаренко Суспільство 07:01, 15.07.2020 Оновлено: 07:08, 15.07.2020

Окупанти не випускають з окремих районів Донецької та Луганської областей абітурієнтів, які хочуть вчитися в українських вузах.

Про це повідомив представник Донецької області в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, людям закрили в'їзд під приводом карантину через коронавірус.

"На окупованій території дійсно проживає багато молоді, яка хоче вирватися з резервації. Для них вступ до українського ВНЗ – це шанс покинути гетто. Але після того, як Україна скасувала ЗНО для дітей з ОРДЛО, бойовики злякалися, що втратять молодь, і закрили людям виїзд", – написав журналіст.

Казанський розповів, що зараз дозвіл на перетин лінії розмежування видає "міжвідомчий штаб ДНР". А він випускає тільки тих, хто має прописку на підконтрольній території.

"Абітурієнтів спеціально тримають у неволі, щоб вони втратили час і не змогли вчитися в українських ВУЗах. У відповідь на всі прохання дозволити виїзд, бойовики відповідають, що вступати треба до "університетів ДНР", – зазначив він.

Журналіст показав повідомлення переселенця з Єнакієвого на ім'я Денис. Хлопець у 2019 році вступив до університету в Краматроську, але його друзі і дівчина не можуть виїхати з ОРДЛО, щоб скласти вступні іспити.

"Як бачите, в ОРДЛО дійсно чимало людей, які шукають можливість звідти виїхати. І втеча населення, судячи з усього, набула вже таких масштабів, що бойовикам довелося встановити якусь подобу залізної завіси, щоб зупинити відтік молоді", – додав Казанський.

Розповідь хлопця з ОРДЛО
Пост Дениса Казанського

Як писав OBOZREVATEL раніше, Казанський висловив думку, що силою змусити Росію піти з окупованих територій Донбасу на сьогоднішній день неможливо. Оскільки Кремль здатний на підлість і загострення бойових дій.

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