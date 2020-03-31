Окупанти на Донбасі поширюють фейки про техніку України: з'явилися показові фото

Російські окупаційні війська розповсюджують на території населеного пункту Золоте-4 на Донбасі листівки, в яких підбурюють місцевих жителів вимагати подальшого відведення українських військ.
Про це свідчить аналіз волонтерів міжнародної спільноти InformNapalm, опублікований у вівторок, 31 березня. Відповідні фото до редакції надіслали читачі.
Текст листівок, розміщений російською мовою на фоні кольорів українського прапору та має ознаки явного інформаційно-психологічного тиску на місцеве населення, зазначено у повідомленні. Також на листівках використане фото нібито танка у жилому дворі, яке неодноразово використовувалось на російських пропагандистських ресурсах.
informnapalm.org
Зокрема, воно супроводжує фейкове повідомлення щодо розміщення української бронетехніки у дворі серед будинків мирних жителів у населеному пункті Кряківка Луганської області – на сайті Novorosinform.
informnapalm.org
21 серпня 2018 цей же сайт використав фото для іншого фейкового повідомлення щодо розміщення української техніки серед будинків у населеному пункті Красногорівка, Донецької області.
"Але всі ці локації насправді не мають жодного відношення до вказаної фотографії. І це можна перевірити також по іншому російському новинному сайту RBC.ru, який також використав вказане фото для ілюстрації новини за 5 липня 2017 року щодо перемовин у Мінську. Авторство цього фото було підписане у статті: "Авдіївка, Україна. Червень 2015 року (Фото: Гліб Гаранич / Reuters)", – йдеться у повідомленні.
informnapalm.org
Зазначається, що фото зроблене у внутрішньому дворі "Дев’ятини" – це 9-поверхівка на східній околиці Авдіївки, по вулиці Вороб’єва, 15.
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