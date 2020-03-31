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1 квітня • оновлено в 00:15
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Окупанти на Донбасі поширюють фейки про техніку України: з'явилися показові фото

3.1т
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Російські окупаційні війська розповсюджують на території населеного пункту Золоте-4 на Донбасі листівки, в яких підбурюють місцевих жителів вимагати подальшого відведення українських військ.

Про це свідчить аналіз волонтерів міжнародної спільноти InformNapalm, опублікований у вівторок, 31 березня. Відповідні фото до редакції надіслали читачі.

Текст листівок, розміщений російською мовою на фоні кольорів українського прапору та має ознаки явного інформаційно-психологічного тиску на місцеве населення, зазначено у повідомленні. Також на листівках використане фото нібито танка у жилому дворі, яке неодноразово використовувалось на російських пропагандистських ресурсах.

Окупанти на Донбасі поширюють фейки про техніку України: з'явилися показові фото

informnapalm.org

Зокрема, воно супроводжує фейкове повідомлення щодо розміщення української бронетехніки у дворі серед будинків мирних жителів у населеному пункті Кряківка Луганської області – на сайті Novorosinform.

Окупанти на Донбасі поширюють фейки про техніку України: з'явилися показові фото

informnapalm.org

21 серпня 2018 цей же сайт використав фото для іншого фейкового повідомлення щодо розміщення української техніки серед будинків у населеному пункті Красногорівка, Донецької області.

"Але всі ці локації насправді не мають жодного відношення до вказаної фотографії. І це можна перевірити також по іншому російському новинному сайту RBC.ru, який також використав вказане фото для ілюстрації новини за 5 липня 2017 року щодо перемовин у Мінську. Авторство цього фото було підписане у статті: "Авдіївка, Україна. Червень 2015 року (Фото: Гліб Гаранич / Reuters)", – йдеться у повідомленні.

Окупанти на Донбасі поширюють фейки про техніку України: з'явилися показові фото

informnapalm.org

Зазначається, що фото зроблене у внутрішньому дворі "Дев’ятини" – це 9-поверхівка на східній околиці Авдіївки, по вулиці Вороб’єва, 15.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Shyrcova Ninanina
Shyrcova Ninanina
Жители, вблизи линии разграничения, добивайтесь ввода украинских сил в населенные пункты. Просите власти содействовать вводу украинской военной техники в жилой сектор. Позволяйте солдатам ВСУ прикрываться Вами и Вашими детьми. Потому что в случае ответного огня с другой стороны, пострадаете именно Вы!!!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз напечатал обоз рассказал.ладно,давайте спать.завтра будел по зубам и новый гэрой
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
На фото якобы БМП, а не танк. А, что там украинской техники якобы нет?
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