Окупанти на Донбасі поранили двох українських воїнів, ЗСУ відповіли, – ООС

Збройні формування Росії на Донбасі за минулу добу (30 червня) 12 разів порушили режим припинення вогню. Двох українських захисників було поранено.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook 1 липня. Зазначається, що окупанти застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний", – зазначили в ООС.

Водночас українські захисники рішучими діями та застосуванням чергових вогневих засобів припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

Від початку поточної доби (1 липня) збройні формування РФ активності не проявляли. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевнили у штабі.

Так, в ООС повідомили, що 30 червня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Невельське агресор застосував міномети 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін. Біля Водяного та Авдіївки окупанти вели вогонь по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Пісків противник задіяв ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру загарбники використали і на підступах до Новотошківського, Новозванівки, Луганського та Зайцевого, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Також поблизу цих населених пунктів окупанти вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника", – підкреслили у штабі.

За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, в період з 24 по 26 червня у противника було ще двоє загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі лише за минулий тиждень, з 22 до 28 червня, було ліквідовано десятьох та поранено й травмовано ще дев'ятьох окупантів.