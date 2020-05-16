Збройні формування Росії увечері 16 травня обстріляли будинки мирних жителів в Водяному Донецької області.

Місцеві жителі розповіли, що атака тривала кілька годин, а вони всю ніч ховалися в підвалах і будинках, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

За словами українських військовослужбовців, окупанти свідомо вели масовану атаку в напрямку цивільних осіб, яка почалася приблизно о 20:15. Вони застосовували великокаліберні кулемети і гранатомети.

"Ми займалися козами. Почалися обстріли і ми втекли. Кулі свистіли просто у дворі", – розповіла місцева мешканка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня двоє українських військових отримали поранення під час ворожого обстрілу. Окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти.