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17 травня • оновлено в 02:39
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Окупанти на Донбасі обстріляли житлові будинки. Відео

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Збройні формування Росії увечері 16 травня обстріляли будинки мирних жителів в Водяному Донецької області.

Місцеві жителі розповіли, що атака тривала кілька годин, а вони всю ніч ховалися в підвалах і будинках, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Всю ніч ховалися в підвалах: окупанти на Донбасі обстріляли житлові будинки

За словами українських військовослужбовців, окупанти свідомо вели масовану атаку в напрямку цивільних осіб, яка почалася приблизно о 20:15. Вони застосовували великокаліберні кулемети і гранатомети.

"Ми займалися козами. Почалися обстріли і ми втекли. Кулі свистіли просто у дворі", – розповіла місцева мешканка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня двоє українських військових отримали поранення під час ворожого обстрілу. Окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю: міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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