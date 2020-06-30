Окупанти на Донбасі накрили мінами ЗСУ, є поранені, – ООС. (112 Україна)

Російські збройні формування на Донбасі за минулу добу, 29 червня, 12 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських захисників отримали поранення.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Так, окупанти застосовували заборонені міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутору Вільний окупанти двічі обстріляли наші оборонні укріплення застосувавши станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Березове окупанти спочатку застосували протитанкові ракетні комплекси, а згодом – автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Пізніше противник активізував свої вогневі дії біля Старогнатівки, де задіяв станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Також проти українських воїнів, що тримають оборону у передмісті Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

У штабі наголосили, що українські захисники відразу ж відповіли загарбникам, тож відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовились від подальшої вогневої активності.

"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії. За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників", – додали у штабі.

Від початку поточної доби, 30 червня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники здійснили обстріл із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм поблизу Невельського.

На Донбасі поранили двох українських військових Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На Донбасі поранили двох українських військових Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На Донбасі поранили двох українських військових Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня російські окупанти здійснили ракетний обстріл із ПТУРа населеного пункту Північне поблизу Торецька. Ракета потрапила на подвір’я житлового будинку, а її осколки пошкодили сусідні будівлі. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Втрат серед українських воїнів того дня також не було.