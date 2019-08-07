Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Окупанти Криму продали дачу Брежнєва: як вона виглядає

1.6т Читати матеріал російською

У Нижній Ореанді в анексованому Криму окупаційна влада продала колишню державну дачу, де любив зупинятися генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Про це повідомила "міністр майнових і земельних відносин" республіки Анна Анюхина, пише "Інтерфакс".

За нерухомість вдалося отримати 1,2 млрд рублів. Відзначається, що будинок придбала юридична особа з Росії, назва якої не розголошується.

Новини
Море за колючим дротом: мережа скипіла через нову витівку окупантів у Криму
Улюблена дача Брежнєва в Криму

Улюблена дача Брежнєва в Криму

realty.tut.by

Держдача №1 була побудована в 1955 році, і потім стала одним із найулюбленіших місць відпочинку Брежнєва на півострові.

Улюблена дача Брежнєва в Криму

Улюблена дача Брежнєва в Криму

crimeapress.info

Улюблена дача Брежнєва в Криму

Улюблена дача Брежнєва в Криму

lb.ua

У роки президентства в Україні Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної Ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала пансіонатом під назвою "Гліцинія".

Навесні 2014 року вона була націоналізована постановою "Держради" Криму.

Улюблена дача Брежнєва в Криму

Улюблена дача Брежнєва в Криму

crimeapress.info

Улюблена дача Брежнєва в Криму

Улюблена дача Брежнєва в Криму

realty.tut.by

Леонід Брежнєв

Леонід Брежнєв

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на те, що окупанти почали за безцінь продавати родючі землі для виноградників.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
an and
an and
Гопники-большевики.. вначале все экспроприировать-национализировать, а потом продать! Но придется в итоге за это заплатить Украине по искам в международных судах...вопрос лишь времени!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...