Окупанти Криму продали дачу Брежнєва: як вона виглядає

У Нижній Ореанді в анексованому Криму окупаційна влада продала колишню державну дачу, де любив зупинятися генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.
Про це повідомила "міністр майнових і земельних відносин" республіки Анна Анюхина, пише "Інтерфакс".
За нерухомість вдалося отримати 1,2 млрд рублів. Відзначається, що будинок придбала юридична особа з Росії, назва якої не розголошується.
Улюблена дача Брежнєва в Криму
realty.tut.by
Держдача №1 була побудована в 1955 році, і потім стала одним із найулюбленіших місць відпочинку Брежнєва на півострові.
Улюблена дача Брежнєва в Криму
crimeapress.info
Улюблена дача Брежнєва в Криму
lb.ua
У роки президентства в Україні Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної Ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала пансіонатом під назвою "Гліцинія".
Навесні 2014 року вона була націоналізована постановою "Держради" Криму.
Улюблена дача Брежнєва в Криму
crimeapress.info
Улюблена дача Брежнєва в Криму
realty.tut.by
Леонід Брежнєв
gazeta.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на те, що окупанти почали за безцінь продавати родючі землі для виноградників.
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