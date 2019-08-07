Окупанти Криму продали дачу Брежнєва: як вона виглядає

У Нижній Ореанді в анексованому Криму окупаційна влада продала колишню державну дачу, де любив зупинятися генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Про це повідомила "міністр майнових і земельних відносин" республіки Анна Анюхина, пише "Інтерфакс".

За нерухомість вдалося отримати 1,2 млрд рублів. Відзначається, що будинок придбала юридична особа з Росії, назва якої не розголошується.

Улюблена дача Брежнєва в Криму realty.tut.by

Держдача №1 була побудована в 1955 році, і потім стала одним із найулюбленіших місць відпочинку Брежнєва на півострові.

Улюблена дача Брежнєва в Криму crimeapress.info

Улюблена дача Брежнєва в Криму lb.ua

У роки президентства в Україні Леоніда Кучми держдача була передана з відання Верховної Ради на баланс державної податкової адміністрації країни і стала пансіонатом під назвою "Гліцинія".

Навесні 2014 року вона була націоналізована постановою "Держради" Криму.

Улюблена дача Брежнєва в Криму crimeapress.info

Улюблена дача Брежнєва в Криму realty.tut.by

Леонід Брежнєв gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на те, що окупанти почали за безцінь продавати родючі землі для виноградників.

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