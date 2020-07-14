Окупанти "Фаготом" вдарили по ЗСУ на Донеччині: поранено 7 військових

Борис Бондар Розслідування 22:15, 14.07.2020 Оновлено: 22:44, 14.07.2020

Збройні формування Росії на Донбасі застосували заборонене Мінськими угодами важке озброєння. У результаті обстрілу поранення отримали семеро українських військовослужбовців.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook. Сили ЗСУ придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Так, сьогодні 14 липня, в Донецькій області поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений у результаті обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Водяного.

Усього з початку сьогоднішньої доби сім українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили в медичні установи і надали належну допомогу лікарів.

Дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в зоні ООС станом на 14 липня
(Міноборони України)
Вечірнє зведення ООС 14 липня
(Facebook штабу ООС)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час евакуації загиблого бійця Збройних сил України група в складі дев'яти військовослужбовців потрапила в потрійну засідку. У результаті обстрілу загинули двоє людей, зокрема медик.

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