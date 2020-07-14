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Окупанти "Фаготом" вдарили по ЗСУ на Донеччині: поранено 7 військових

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
16,0 т.

  • Терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції ЗСУ з ракетного комплексу "Фагот" і великокаліберних кулеметів

  • Сім українських захисників отримали поранення

  • Вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність

У результаті ракетного обстрілу на Донбасі поранення отримали сім бійців ЗСУ

У результаті ракетного обстрілу на Донбасі поранення отримали сім бійців ЗСУ. Focus.ua

Збройні формування Росії на Донбасі застосували заборонене Мінськими угодами важке озброєння. У результаті обстрілу поранення отримали семеро українських військовослужбовців.

Про це повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook. Сили ЗСУ придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Так, сьогодні 14 липня, в Донецькій області поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення. Ще один воїн був поранений у результаті обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Водяного.

Усього з початку сьогоднішньої доби сім українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставили в медичні установи і надали належну допомогу лікарів.

Дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил придушили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в зоні ООС станом на 14 липня

Ситуація в зоні ООС станом на 14 липня (Міноборони України)

Вечірнє зведення ООС 14 липня

Вечірнє зведення ООС 14 липня (Facebook штабу ООС)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час евакуації загиблого бійця Збройних сил України група в складі дев'яти військовослужбовців потрапила в потрійну засідку. У результаті обстрілу загинули двоє людей, зокрема медик.

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