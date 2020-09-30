Окупантам не вдалося "надоїти" хмари для дощів в Криму

У анексованому Росією Криму виявилося мало хмар, які можна використовувати для збільшення опадів.

Начальник російського центру фізики хмар і активних впливів Центральної аерологічної обсерваторії Баграт Данелян заявив 30 вересня, що літак Росгідромету, який прибув на півострів, зробив два вильоти, щоб оцінити погодні умови, передає "Інтерфакс".

"Ми працюємо з хмарами, але вони не всі підходять – мають бути певні параметри. Хочу сказати, ситуація неординарна. Явно аномальний розвиток погодних умов – відповідних хмар дуже мало", – розповів він.

Данелян зазначив, що синоптики спостерігають за хмарами в Криму з 10 вересня, і тільки зараз з'явилася невелика кількість відповідних. При цьому оцінити результати вильоту поки неможливо і потрібен аналіз.

"З однієї хмари можна збільшити кількість опадів удвічі, але таких хмар не так багато – 30-40%", – сказав начальник центру.

Всього літак-лабораторія планує налітати в Криму 25-35 годин, але, за словами Данеляна, для кардинальної зміни ситуації з маловоддям цього недостатньо.

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