Від "коронавірус" до "білоруський": Оксфордський словник не зміг вибрати "слово 2020-го року"

У 2020 році було так багато резонансних подій, що Оксфордський словник (Oxford Dictionaries) не зміг вибрати традиційне "слово року", йому довелося назвати такими кілька слів і виразів.

Як пише The Swaddle, протягом року оксфордська команда виявляла сотні значущих нових слів і вживань. А використання слова "пандемія" за цей період збільшилася більш ніж на 57 000%.

У список потрапили такі слова і вирази:

білоруський – у зв'язку з подіями на президентських виборах країни;

коронавірус;

пандемія;

соціальна дистанція;

соціальна ізоляція;

локдаун;

COVID-19;

WFH (Work from Home – робота вдома);

бульбашки підтримки (social bubble – коло спілкування під час коронавірусних обмежень, що дозволяє уникнути повної соціальної ізоляції);

ключові співробітники;

net zero (в значенні "нульове споживання енергії");

імпічмент;

vote-by-mail (голосування поштою);

Black Lives Matter;

відпустка;

самогон та інші.

За традицією, потрібно було вибрати "слово року", яке сигналізував би про те, що у світі вважали найбільш актуальною і цікавою проблемою або подією.

Проте, за словами президента Oxford Dictionaries Каспера Гратволя, він "ніколи не бачив року в мові, подібного до того, що ми тільки що пройшли". На його думку, 2020 й був наповнений новими словами, не схожими ні на які інші.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що "локдаун" назвали словом 2020 року за версією тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary. Використання його на сайтах, в книгах, газетах і на телебаченні збільшилося на 6 000%.

У топ-10 року також потрапили слова, пов'язані з пандемією: "коронавірус", "соціальне дистанціювання", "самоізоляція", а також "безстрокову відпустку" і "ключовий працівник".