Оксамитовий сезон: синоптик дав прогноз на серпень-вересень в Україні

У серпні та вересні 2019 року в Одеській області на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

Такий прогноз дав в ефірі ObozTV народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, температура наприкінці літа і на початку осені буде комфортною – тепло, але не дуже спекотно.

"Хто хоче ще відпочити на морі – будь ласка. Температура до 17 серпня (в Одеській області. – ред.) тримається на рівні + 29... + 31 градус. І до кінця місяця вона на рівні + 26... 28 градусів", – розповів Горбань.

"Але +35 чи більше – такого вже в серпні місяці не прораховується", – обнадіяв він.

За підрахунками Горбаня, сприятливі для відпочинку синоптичні умови на курортах Одеської області збережуться і у вересні.

"Вересень – можна ще відпочивати. На півдні ще у вересні буде гарна погода", – запевнив народний синоптик.

Відпочиваючим в Одеській області пообіцяли гарну погоду kirillovka.ks.ua

Як писав OBOZREVATEL, трохи інший прогноз раніше озвучила доктор фізико-математичних наук, науковий співробітник Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

За даними кліматолога, високі температури протримаються більшу частину серпня, але наприкінці місяця очікується різке похолодання. А в кінці вересня взагалі може приморозити.

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